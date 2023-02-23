Мнения: стоит ли ехать в Сочи зимой

Многие туристы уверены, что южные города России подходят только для летнего отдыха. Но на самом деле это не так, ведь зимой там тоже тепло, а также можно найти развлечения для людей разных возрастов. О том, что говорят туристы, приезжающие в Сочи зимой — в материале “Рамблера”.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первое, на что стоит обратить внимание, — погода. В Сочи зимой она переменчивая и сильно зависит от месяца. Бывают солнечные дни, а бывают дожди, сильный ветер и холод. Туристы, приезжающие в этот курортный город в холодное время года, говорят, что лучше не пытаться угадать погоду. Кроме того, она всегда меняется, поэтому не стоит менять даты поездки в соответствии со словами метеорологов.

Видео дня

“Но, думаю, нужно уточнить, что такая погода, какая выпала нам, вовсе не закономерность. Да и о какой закономерности вообще можно говорить, когда речь о погоде? Да еще о погоде в Сочи… Так что, погода – есть погода! Непредсказуема везде: хоть в Сочи, хоть на Урале” (Прим.ред. — здесь и далее орфография и пунктуация сохранены)

Если говорить о датах поездки, то бывалые путешественники рекомендуют выбирать время, которое не совпадает с праздниками (Новый год и Рождество, 23 февраля), а также, по возможности, не ехать на выходные. Дело в том, что в эти дни в курортном городе очень много туристов — приезжают не только отдыхающие из Краснодарского края, но и из других регионов России. В связи с этим могут быть высокими цены, а также большие очереди.

Чтобы избежать очередей, днем можно гулять по городу, а ближе к вечеру отправляться в музеи или на посещение других достопримечательностей.

“Людей много, билеты дорогие. Как мы потом поняли, лучше приходить ближе к вечеру, людей очень мало, можно спокойно все посмотреть”, — поделился впечатлениями турист о визите в океанариум.

Несмотря на не самую приятную погоду, путешественники говорят, что в Сочи остается много развлечений. Они предлагают съездить в горы и покататься на лыжах или на сноуборде. Тем, кто не любит зимние экстремальные виды спорта, туристы рекомендуют просто погулять по снежным вершинам и насладится видом при хорошей погоде. Олимпийский парк, Имеретинская набережная, морской порт — все эти места обязательно стоит посетить.