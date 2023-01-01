Чем заняться в Сочи зимой

Сочи — один из самых популярных курортных городов в России. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов. Вопреки всеобщему представлению, отдыхать на побережье Краснодарского края можно не только летом. Здесь есть масса других развлечений, которые будут актуальны и зимой.

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Поехать в горы

Рядом с Адлером расположены одни из самых известных горнолыжных курортов: Красная поляна, Роза хутор и другие. Сюда приезжают кататься на лыжах, сноуборде и заниматься другими видами спорта. Кроме того, на курорте есть обширные спа-программы и другие развлечения. Например, можно покататься на родельбане, прогуляться по экотропам и прокатиться на высокогорных аттракционах.

Съездить в Абхазию

Адлер имеет сухопутную границу с Абхазией и добраться в соседнюю страну можно несколькими способами: пешком, на машине и автобусе или поездом. В Абхазии стоит съездить на озеро Рица, которое приобретает особый шарм в зимнее время года. Оно окружено национальным парком, поэтому по дороге вас будут сопровождать шикарные виды.

Погулять по Адлеру