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2 часа назад

Чем заняться в Сочи зимой

Мария Каткова

Сочи — один из самых популярных курортных городов в России. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов. Вопреки всеобщему представлению, отдыхать на побережье Краснодарского края можно не только летом. Здесь есть масса других развлечений, которые будут актуальны и зимой.

Чем заняться в Сочи зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поехать в горы

Рядом с Адлером расположены одни из самых известных горнолыжных курортов: Красная поляна, Роза хутор и другие. Сюда приезжают кататься на лыжах, сноуборде и заниматься другими видами спорта. Кроме того, на курорте есть обширные спа-программы и другие развлечения. Например, можно покататься на родельбане, прогуляться по экотропам и прокатиться на высокогорных аттракционах.

Съездить в Абхазию

Адлер имеет сухопутную границу с Абхазией и добраться в соседнюю страну можно несколькими способами: пешком, на машине и автобусе или поездом. В Абхазии стоит съездить на озеро Рица, которое приобретает особый шарм в зимнее время года. Оно окружено национальным парком, поэтому по дороге вас будут сопровождать шикарные виды.

Эксперт рассказал, чем россиян привлекает Сочи

Погулять по Адлеру

На побережье Сочи сохраняется комфортная погода для прогулок, поэтому, если у вас есть время, стоит прогуляться по Адлеру. Здесь расположен Олимпийской парк, где сохранились спортивные объекты и поющий фонтан, Сочи парк с аттракционами, а также длинная набережная со столовыми, кафе и ресторанами. Также можно прогуляться по набережной центрального Сочи, где расположены многие достопримечательности. Например, санаторий Орджоникидзе и Сочинский дендропарк.

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