Чем заняться в Сочи зимой

Сочи — один из самых популярных курортных городов в России. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов. Вопреки всеобщему представлению, отдыхать на побережье Краснодарского края можно не только летом. Здесь есть масса других развлечений, которые будут актуальны и зимой.
Рядом с Адлером расположены одни из самых известных горнолыжных курортов: Красная поляна, Роза хутор и другие. Сюда приезжают кататься на лыжах, сноуборде и заниматься другими видами спорта. Кроме того, на курорте есть обширные спа-программы и другие развлечения. Например, можно покататься на родельбане, прогуляться по экотропам и прокатиться на высокогорных аттракционах.
Адлер имеет сухопутную границу с Абхазией и добраться в соседнюю страну можно несколькими способами: пешком, на машине и автобусе или поездом. В Абхазии стоит съездить на озеро Рица, которое приобретает особый шарм в зимнее время года. Оно окружено национальным парком, поэтому по дороге вас будут сопровождать шикарные виды.
На побережье Сочи сохраняется комфортная погода для прогулок, поэтому, если у вас есть время, стоит прогуляться по Адлеру. Здесь расположен Олимпийской парк, где сохранились спортивные объекты и поющий фонтан, Сочи парк с аттракционами, а также длинная набережная со столовыми, кафе и ресторанами. Также можно прогуляться по набережной центрального Сочи, где расположены многие достопримечательности. Например, санаторий Орджоникидзе и Сочинский дендропарк.