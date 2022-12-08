Новогодняя столица Новосибирск: что посмотреть за два дня

Чаще всего туристы отправляются в Новосибирск, чтобы далее изучать азиатскую часть России. Однако этот город интересен сам по себе. Сегодня “Рамблер” расскажет, чем заняться в столице Сибири, если у вас есть в запасе несколько дней.

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Долгая прогулка

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Новосибирск – не только один из самых населенных мегаполисов России. Это город рекордов, коим его считают и сами жители. Новосибирск разделен самой широкой рекой в стране, здесь находится длиннейший проспект без единого поворота – Красный, а также умнейшая улица, на которой расположено около 20 научных учреждений.

Запаситесь теплой одеждой, термосом с горячим чаем и отправляйтесь на прогулку. Обойдите со всех сторон самый крупный театральный центр в стране – НОВАТ. Поищите на улицах города забавные скульптуры. Например, в Новосибирске можно увидеть бронзовую бизнесвумен, памятник работникам торговли, тосту “горько”, букве “а”, рублю и светофору.

На территории парка “Арена” вот-вот появится временная экспозиция гигантских ледяных скульптур. Ее открытие приурочат к обретению Новосибирском статуса Новогодней столицы России. Также в парке в период новогодних праздников для посетителей будут организованы представления в ледовом театре, дискотеки.

Ближе к звездам

Звезды, как водится, есть не только на небе. В Академгородке с 1957 года, поколение за поколением, трудятся ученые, слава о которых распространена и за рубежом. Здесь находится научный центр “Вектор”. В его лабораториях были разработаны главные отечественные вакцины от новой коронавирусной инфекции. В Академгородке находится Институт ядерной физики. Его ученые сделали огромный вклад в разработку и запуск Большого адронного коллайдера.

На одной из улиц Академгородка вы найдете памятник лабораторной мыши, которая крохотными лапками “вяжет” нить ДНК. Таким образом было решено выразить благодарность грызунам, которые используются для создания лекарственных препаратов и изучения человека.

Еще одна интересная остановка в Новосибирске – планетарий на Ключ-Камышенском плато. Его посетители могут войти в обсерваторию – понаблюдать за небесными светилами в телескопы или отправиться в Зал Звезд на просмотр фильма о космосе. Купол планетария диаметром 16 метров позволит глубже погрузиться в рассказываемую историю.

Настоящие звезды Сибири живут в Новосибирском зоопарке, который считается одним из крупнейших в стране. Здесь нашли приют и краснокнижные животные (манулы, снежный барс), и множество других представителей мира фауны – всего более одиннадцати тысяч. В этом зоопарке живут удивительные красные ибисы. Несмотря на условия неволи они дали потомство.

Изучаем окрестности

Покидая Новосибирск, можно отправиться посмотреть на пятиметровый Беловский водопад и Бердские скалы — последние еще называют дальними “родственниками” Алтая и Саян.

Хотите увидеть Алтайское море? Организуйте поездку на Кулундинское озеро — одно из самых больших в Сибирском федеральном округе. Добираться до него на машине из Новосибирска несколько часов, но оно того стоит. Тем, кто любит спокойные пейзажи, здесь понравится.