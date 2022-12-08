Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
2 часа назад

Самое популярное место у туристов в мире: сюда приезжают миллионы

Диана Товсепова

Какое место вы мечтаете посетить? Может, райский остров где-нибудь в Карибском море, а может кишащий небоскребами Нью-Йорк или сказочный бело-голубой Санторини. Эксперты выяснили, какое место посещают больше всего туристов. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Самое популярное место у туристов в мире: сюда приезжают миллионы
Фото: PxherePxhere

В 2019 году мировой бизнес в сфере путешествий и туризма составил 8,9 трлн долларов. Однако туризм продолжает расти, расширяться и развиваться.

В каждой стране на Земле есть что предложить иностранным гостям, от пирамид в Египте до тропических лесов Бразилии или уличных кафе в Риме — но какие страны привлекают туристов больше всего?

Большинство стран с самым высоким количеством туристов расположены в Европе, чья богатая история, архитектура и культурное влияние делают ее особенно привлекательной для путешественников.

Несмотря на воздействие COVID-19, только на этот регион приходилось примерно 68 процентов от общего числа въездных туристов в 2021 году.

Так, самым популярным направлением для туристов во всем становится Франция. По разным данным ее посещают от 90 до 100 миллионов туристов в год.

Будучи самым популярным туристическим направлением в мире уже более 30 лет, Франция предлагает множество достопримечательностей: Эйфелеву башню, бесчисленные рестораны мирового класса, музей Лувр, Версальский дворец, собор Нотр-Дам и, конечно же, парижский Диснейленд. Кроме того, "деревенская" чвсть Испании предлага красивейшую природу, горы, виноградники и старые замки. В Ласко можно даже увидеть доисторические наскальные рисунки. Париж, столица Франции, является самым посещаемым городом в Европе.

Куда ехать, чтобы попасть в зимнюю сказку

При этом, по данным сервиса Statista, число международных туристов во всем мире немного увеличилось в 2021 году по сравнению с предыдущим годом после резкого падения в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители