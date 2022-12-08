Самое популярное место у туристов в мире: сюда приезжают миллионы

Какое место вы мечтаете посетить? Может, райский остров где-нибудь в Карибском море, а может кишащий небоскребами Нью-Йорк или сказочный бело-голубой Санторини. Эксперты выяснили, какое место посещают больше всего туристов. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Pxhere Pxhere

В 2019 году мировой бизнес в сфере путешествий и туризма составил 8,9 трлн долларов. Однако туризм продолжает расти, расширяться и развиваться.

В каждой стране на Земле есть что предложить иностранным гостям, от пирамид в Египте до тропических лесов Бразилии или уличных кафе в Риме — но какие страны привлекают туристов больше всего?

Большинство стран с самым высоким количеством туристов расположены в Европе, чья богатая история, архитектура и культурное влияние делают ее особенно привлекательной для путешественников.

Несмотря на воздействие COVID-19, только на этот регион приходилось примерно 68 процентов от общего числа въездных туристов в 2021 году.

Так, самым популярным направлением для туристов во всем становится Франция. По разным данным ее посещают от 90 до 100 миллионов туристов в год.

Будучи самым популярным туристическим направлением в мире уже более 30 лет, Франция предлагает множество достопримечательностей: Эйфелеву башню, бесчисленные рестораны мирового класса, музей Лувр, Версальский дворец, собор Нотр-Дам и, конечно же, парижский Диснейленд. Кроме того, "деревенская" чвсть Испании предлага красивейшую природу, горы, виноградники и старые замки. В Ласко можно даже увидеть доисторические наскальные рисунки. Париж, столица Франции, является самым посещаемым городом в Европе.