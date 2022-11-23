Маршрут по Рязани, который никогда не пришел бы в голову

“Зачем ехать в Рязань?” – наверняка спросите вы. Сегодня “Рамблер” убедит вас, что в этом небольшом российском городе не только есть на что посмотреть, но и немало того, о чем захочется рассказать друзьям.

Съездить в Рязань приятно в первую очередь потому, что в этот город можно с комфортом добраться из любого крупного города европейской части страны. Правда, иногда с пересадкой в Москве. Но для тех, кто никогда не был в столице, это будет только приятным бонусом.

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И так, вы приехали в Рязань. Если в вашей голове то и дело крутится присказка про “грибы с глазами”, не спешите на нее сердиться. А найдите эти грибы. Например, в Нижнем городском саду, в нескольких минутах ходьбы от Художественного музея. Там находится первая скульптура, изображающая семейство боровичков. Она появилась не после дождя, а в 2013 году благодаря паре скульпторов Василию и Полине Горбуновым. Именно они визуализировали региональный бренд.

Пройдитесь по гостеприимным улицам Семинарской и площади Ленина, Почтовой и Мюнстерской. Здесь в городских джунглях можно продолжить “тихую охоту” на фигуры грибов. Многие из них появились рядом с рязанскими достопримечательностями. Как хомлинами славится Калининград, так известна Рязань своими “зоркими грибами”.

Кстати о Мюнстерской улице с уютными домами в немецком стиле. Она появилась в городе неслучайно. Дело в том, что Рязань и Мюнстер – города-побратимы. И один эпизод в истории подтверждает пользу столь громкого звания. Когда в девяностых в Рязани случился дефицит лекарств, Мюнстер отправил необходимые медикаменты. Протекция этого города повлияла на создание рязанского центра лечения лейкемии.

А улицу Мюнстерскую в шутку называют порталом в Германию благодаря ее по сути скопированной с немецкого города архитектуре.

Если вы оказались в Рязани, обязательно сходите в музей Ивана Павлова. Да, того самого, о чьей собаке слышал каждый советский и российский школьник. В этом музее можно узнать о том, каким был Павлов человеком – в первую очередь. Ведь в этой усадьбе маленький Ваня Павлов провел свое детство. Однако о достижениях Нобелевского лауреата тоже не умолчали.

Много лет назад российские модницы узнали о новом бренде косметики – Max Factor. Но мало кто знает, что Максимилиан Факторович постигал азы бизнеса именно в России. Собственно в честь этого факта в Рязани открыли салон “Аромат времени”. Многие экспонаты здесь можно трогать руками, слушать и примерять. А также представить, какими были бьюти-приспособления для мужчин и женщин в прошлых веках.

Еще один бренд Рязани – гастрономический. Это леденец. В музее леденца вам откроют тайны сахароварения и расскажут, кому вообще пришло в голову делать это лакомство, которое покорило россиян. Без съедобных сувениров уйти отсюда невозможно.