Почему не стоит питаться в вагоне-ресторане

Залежавшаяся еда и некачественные продукты — только малая часть неприятностей, которые могут вам попасться. Поэтому стоит заранее покупать еду в поезд и избегать вагона-ресторана. Об этих и других причинах — в материале “Рамблера”.

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Завышенные цены

В вагоне-ресторане подают обычные блюда, которые не отличаются от любого кафе или столовой, но цены там в несколько раз выше, чем в привычных заведениях. Дело в том, что доставка на вокзалы связана с серьезной логистикой, а также нужно дополнительно платить сотрудникам. Именно поэтому цены там выше, а качество остается примерно на том же уровне. Гораздо выгоднее взять еду с собой в поезд, а горячим питаться по прибытии.

Разбавленные напитки

Не секрет, что в ресторанах разбавляют алкоголь, если вы не берете его по бутылкам. То же самое происходит и в вагоне-ресторане, и это касается не только алкогольных напитков, но и соков, газировки и всего остального. Цены на все это также сильно завышают. В поезде не рекомендуется в целом употреблять алкоголь, поэтому не стоит брать с собой бутылки в поездку.

Залежавшаяся еда

Питание в вагоне-ресторане не так популярно, поэтому часто посетителям дают залежавшуюся еду. Другой у сотрудников просто нет, так как объемы ее поставок регулируются дополнительно, но они, как правило, стандартны для большинства рейсов. Если вы пришли в вагон-ресторан, то наверняка половины блюд из меню не будет в наличии, а другая половина будет в хорошем состоянии, но не первой свежести.

Некачественные продукты