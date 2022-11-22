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59 минут назад

Почему не стоит питаться в вагоне-ресторане

Мария Каткова

Залежавшаяся еда и некачественные продукты — только малая часть неприятностей, которые могут вам попасться. Поэтому стоит заранее покупать еду в поезд и избегать вагона-ресторана. Об этих и других причинах — в материале “Рамблера”.

Почему не стоит питаться в вагоне-ресторане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Завышенные цены

В вагоне-ресторане подают обычные блюда, которые не отличаются от любого кафе или столовой, но цены там в несколько раз выше, чем в привычных заведениях. Дело в том, что доставка на вокзалы связана с серьезной логистикой, а также нужно дополнительно платить сотрудникам. Именно поэтому цены там выше, а качество остается примерно на том же уровне. Гораздо выгоднее взять еду с собой в поезд, а горячим питаться по прибытии.

Разбавленные напитки

Не секрет, что в ресторанах разбавляют алкоголь, если вы не берете его по бутылкам. То же самое происходит и в вагоне-ресторане, и это касается не только алкогольных напитков, но и соков, газировки и всего остального. Цены на все это также сильно завышают. В поезде не рекомендуется в целом употреблять алкоголь, поэтому не стоит брать с собой бутылки в поездку.

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Залежавшаяся еда

Питание в вагоне-ресторане не так популярно, поэтому часто посетителям дают залежавшуюся еду. Другой у сотрудников просто нет, так как объемы ее поставок регулируются дополнительно, но они, как правило, стандартны для большинства рейсов. Если вы пришли в вагон-ресторан, то наверняка половины блюд из меню не будет в наличии, а другая половина будет в хорошем состоянии, но не первой свежести.

Некачественные продукты

Не во всех ресторанах для приготовления блюд используются качественные продукты, и если вы думаете, что пюре в вагоне-ресторане будет сильно отличаться от пюре быстрого приготовления, то вы сильно ошибаетесь. Мясо и птица может быть не самых лучших кусков, особенно, если вы берете котлеты или мясо с соусом.

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