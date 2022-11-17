Куда отправиться поклонникам кино: 5 интересных маршрутов

Немаловажную роль в создании фильма создает атмосфера, в которой он был создан. И хотя многие картины сейчас снимают с помощью компьютерной графики, «живые» локации никто не отменял. Если вам хочется хотя бы на мгновение ощутить себя героем любимого фильма, можно легко это сделать, отправившись в путешествие к местам, где проходили съемки. «Рамблер» подскажет интересные маршруты.

Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Калининград

Кадр из сериала "Желтый глаз тигра"

В Калининграде и Калининградской области снималось множество фильмов. Во времена СССР город часто исполнял «роль» заграницы. Здесь снимались сцены таких фильмов как «Судьба человека», «Встреча на Эльбе», «Трое в лодке, не считая собаки», «Про Красную шапочку» и многие другие.

В наши дни город и его окрестности режиссеры тоже не обходят вниманием. Так, например, отправившись в Калининград, можно вживую увидеть места съемок сериала «Желтый глаз тигра» или комедии «Хочу замуж».

Ростов Великий

Еще один знаменитый город-«актер» наиболее известен по комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Именно здесь, в Ростовском Кремле, киношники создали резиденцию Ивана Грозного, где происходили основные события картины, в частности сцена погони стрельцов за Иваном Буншей и Жоржем Милославским. А Гостиный двор в Ростове Великом стал местом встречи Ивана и Алеши Карамазовых в фильме «Братья Карамазовы».

Кострома

Кадр из фильма "Жестокий романс"

Город стал полноправным «героем» фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс», снятым по пьесе Александра Островского «Бесприданница». Усадьба Ларисы Огудаловой и ее матери была расположена в Костроме на бывшем Кремлевском валу, а прогулки героев снимали в Табачных и Красных рядах. И, конечно, нельзя не упомянуть живописные виды на Волгу, которые часто встречаются в картине.

Суздаль

В городе множество мест, которые киношники облюбовали для съемок старой Москвы. Здесь, на улице под названием Старая сохранился дом, где происходили главные события фильма «Женитьба Бальзаминова», а здание Суздальского ГТК отлично справилось с «ролью» знаменитого института «НУИНУ» в новогодней киносказке «Чародеи».

Териберка