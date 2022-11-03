Как провести ноябрьские праздники в Северной Осетии

Одним из популярных туристических направлений этого года стала Северная Осетия. Сюда едут как любители гастрономических удовольствий, так и ценители гор, удивительных преданий и древностей. Может показаться, что три праздничных дня – совсем мало для полноценного путешествия по Алании. Это действительно так. Но для того, чтобы влюбиться в Осетию – вполне достаточно. А “Рамблер” подскажет, как.

Изучить Владикавказ

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Столицей Алании является город Владикавказ. С прогулки по нему мы и предлагаем начать знакомство с регионом. Но прежде – обязательно побалуйте себя чаем или кофе в одной из местных кофеен. В Осетии знают толк в этих напитках, и разочарованными вы точно не уйдете.

Владикавказ приятно удивляет. В центре – малоэтажная застройка, которую приятно рассматривать, гуляя по улицам города. В самых неожиданных местах попадаются небольшие бронзовые памятники – Городовому, Лисе и журавлю, Красной шапочке и даже Айболиту (их, конечно, больше, чем мы перечислили).

Несколько туристических объектов, которые можно посмотреть в спокойном темпе за один день:

проспект Мира (не так широк, как Арбат, но невероятно уютен),

мечеть Мухтарова,

Свято-Георгиевский собор,

церковь Святого Григория Просветителя.

Когда проголодаетесь, отправляйтесь на поиски фыдджынов – традиционных пирогов с мясом, которыми славится Осетия. А в качестве вечернего променада рекомендуем отправиться на экскурсию с дегустацией в секретную винодельню Константина Дзитоева. Вина можно не только пробовать, но и приобрести в подарок себе или близким.

Отправиться на поиски красивых пейзажей

Второй день предлагаем потратить на изучение окрестностей Владикавказа. В 35 километрах от города находится печально известное Кармадонское ущелье. В 2002 году здесь сошел ледник, уничтожив целую деревню. Жертвами стихии стали 120 человек, в том числе члены съемочной группы Сергея Бодрова. На месте трагедии осталась мемориальная доска.

Покидаем Кармадон и ищем путь в Куртатинское ущелье в Алагирском районе республики. Здесь можно найти и горные цепи, и величественные сосновые леса, и “альпийские” луга. Готовьте фотоаппарат и пауэрбанк, ведь путешествие может затянуться. Еще бы, когда хочется сделать остановку на каждой локации!

Например, в селе Даргавс. На картах оно значится как “город мертвых” и не случайно. Здесь веками хоронили умерших в специально построенных склепах. Именно это село вы чаще всего могли увидеть на фотографиях путешественников в соцсетях или в путеводителях. Есть версия, что некрополь создали из-за необходимости предотвратить распространение чумы в регионе. Сюда заболевшие приходили и дожидались гибели, тем самым оберегая близких от заражения.

Но продолжим наше путешествие. Последний его пункт на сегодня – это Кадаргаванский каньон. Он находится примерно в 30 километрах от Даргавса. Сюда едут прогуляться по Тропе чудес (координаты: 42.91916, 44.36888), найти Зеркального барса и сделать потрясающие фотографии. Любители экстрима наверняка оценят качели над пропастью в начале теснины реки Фиагдон (3-ий километр слева от дороги на возвышенности).

Позаботиться о теле

Прежде чем отправиться к термальным источникам рекомендуем съездить в это-культурный музей “Родовые башни Цаллаговых” (в 62 километрах от Владикавказа). Он появился на территории высокогорного селения, коих в Северной Осетии немало. Музей предоставляет экскурсионное обслуживание. Также здесь можно попробовать себя в приготовлении традиционных осетинских пирогов, выучить танец или посмотреть фильм в этно-кинотеатре. Для тех, кто не видит смысла проводить хотя бы день без природных красот Осетии, рекомендуем отправиться на конную прогулку.