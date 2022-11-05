7 маяков России для незабываемого романтического путешествия

Если морская романтика – то, что вам близко по духу, отправляйтесь в путь. Ведь в России есть множество мест, пропитанных ей. А “Рамблер” расскажет о некоторых из них.

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Маяк Стирсудден

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На северном берегу Финского залива находится красивый красно-белый маяк Стирсудден (координаты: 60.185739, 29.029917). У него есть своя легенда: в доме смотрителя в 1907 году останавливался Владимир Ленин. Хотя маяк был возведен во второй половине XIX века, во время Великой Отечественной войны его разрушили. А по ее окончанию восстановили.

Маяк Эгершельд

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Токаревский маяк (или Эгершельд, координаты: 43.073293, 131.843157) считается одним из самых старых на всем Дальнем Востоке. Его возвели в 1876 году. Почему он носит двойное название? Согласно истории, имя Густава Эгершельда маяку дали в честь этого смелого мореплавателя. Он вкладывал силы и средства в развитие Владивостока. Теперь этот действующий маяк чаще называют Токаревским, тем более, что находится он на косе-дамбе Токаревская кошка. В зимние месяцы сюда часто приплывают пятнистые тюлени. А туристы приходят поздороваться с морем.

Маяк Толбухин

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На Балтийском море находится другой старейший маяк (координаты: 60.042463, 29.542004). Для его возведения (в 1719 году) по приказу Петра Великого основали искусственный остров, прямо рядом с Кронштадтом. И потому подобраться к нему можно только по воде, например, с экскурсией. Маяк является действующим.

Тарханкутский маяк

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“Мыс бурь” или Тарханкут сам по себе притягателен. Наверное, трудно найти еще одно место, где было сделано столько предложений руки и сердца. Тем более, на фоне белоснежного 38-метрового красавца-маяка (координаты: 45.3472, 32.4938). Его возвели в 1816 году. Как и двести лет назад, он выполняет свою важную навигационную функцию. Только теперь маяк оснащен световым и радиооборудованием, а также звукосигнальными средствами.

Дербентский маяк

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В последнее время очень популярны туры в Дагестан. Если вы отправляетесь в этот регион и планируете посетить Дербент, обязательно посмотрите и на самый южный маяк России. Тем более, что находится он в центре города (). Маяк, построенный в 1853 году, был частью Дербентской крепости. А сам город – важным портом. Дербентский маяк, кстати, функционирует. Сигнал его виден на расстоянии более 30 километров.

Маяк на хуторе Мержаново

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На берегу Таганрогского залива, в хуторе Мержаново находится еще один интересный маяк (координаты: 47.287650, 39.155648). Он, пожалуй, самый молодой из нашей подборки. И кинематографичный – в прямом и переносном смысле. Ведь возвели его всего пять лет назад в качестве декорации телесериала “Смотритель маяка”.

Байкальский маяк

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