Что смотреть в парке «Рускеала»: видео

"Рускеала" — горный парк, который находится в Сортавальском районе Карелии. Это мраморные скалы и чистейшие голубые озера, прозрачность воды которых достигает 15—18 метров. Основа парка — объект культурного наследия, памятник истории — бывший мраморный карьер. Из Сортавалы туда ходит туристический ретро-поезд "Рускеальский экспресс", который пользуется популярностью у туристов.

Блогер под ником @vladslav_s в своем TikTok-аккаунте показал, как выглядит парк "Рускеала", и рассказал, что там делать.

Смотрите видео, чтобы узнать об этом месте подробнее.