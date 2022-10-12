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1 час назад

Что смотреть в парке «Рускеала»: видео

Мира Маркина

"Рускеала" — горный парк, который находится в Сортавальском районе Карелии. Это мраморные скалы и чистейшие голубые озера, прозрачность воды которых достигает 15—18 метров. Основа парка — объект культурного наследия, памятник истории — бывший мраморный карьер. Из Сортавалы туда ходит туристический ретро-поезд "Рускеальский экспресс", который пользуется популярностью у туристов.

Блогер под ником @vladslav_s в своем TikTok-аккаунте показал, как выглядит парк "Рускеала", и рассказал, что там делать.

Смотрите видео, чтобы узнать об этом месте подробнее.

Ролик о том, где в Санкт-Петербурге снимали фильм "Брат", смотрите здесь.

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