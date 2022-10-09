4 места в Питере из фильма "Брат": видео

Фильм "Брат" Алексея Балабанова вышел в 1997 году. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в октябре-декабре 1996-го. Большинство из локаций, где снимали картину, довольно известны, и их легко узнать. Например, Витебский вокзал, куда приехал Данила Багров, Зимняя канавка, Медный всадник, Аничков мост и многие другие.

Блогер под ником @vladslav_s в своем TikTok-аккаунте рассказал о неочевидных местах в Санкт-Петербурге, где оказывались персонажи "Брата" и куда можно сходить самостоятельно.

Смотрите видео, чтобы узнать о них подробнее.