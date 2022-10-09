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36 минут назад

4 места в Питере из фильма "Брат": видео

Мира Маркина

Фильм "Брат" Алексея Балабанова вышел в 1997 году. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в октябре-декабре 1996-го. Большинство из локаций, где снимали картину, довольно известны, и их легко узнать. Например, Витебский вокзал, куда приехал Данила Багров, Зимняя канавка, Медный всадник, Аничков мост и многие другие.

Блогер под ником @vladslav_s в своем TikTok-аккаунте рассказал о неочевидных местах в Санкт-Петербурге, где оказывались персонажи "Брата" и куда можно сходить самостоятельно.

Смотрите видео, чтобы узнать о них подробнее.

Ранее мы показывали ролик о том, что делают пилоты при посадке самолета.

Отдых в России,Видео,Данила Багров,Алексей Балабанов,
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