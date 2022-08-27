Старорусский город, куда стоит съездить осенью: видео

Один из старейших русских городов, который находится на Волге. Добраться до него можно всего за четыре часа езды на электричке из Москвы.

Город был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. А также он входит в туристический маршрут Золотое Кольцо России.

И этот город – Кострома. Отличное место, куда можно съездить на выходные и отдохнуть от городской суеты. В городе сохранилось много памятников классической русской архитектуры и монастырей.