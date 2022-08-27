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2 часа назад

Старорусский город, куда стоит съездить осенью: видео

Стелла Шмель

Один из старейших русских городов, который находится на Волге. Добраться до него можно всего за четыре часа езды на электричке из Москвы.

Город был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. А также он входит в туристический маршрут Золотое Кольцо России.

И этот город – Кострома. Отличное место, куда можно съездить на выходные и отдохнуть от городской суеты. В городе сохранилось много памятников классической русской архитектуры и монастырей.

Смотрите также видео о местах в Турции, где пока немного туристов.

Отдых в России,Видео,Юрий Долгорукий,
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