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41 минуту назад

Места в Турции, где мало туристов: видео

Мария Каткова

Многие российские туристы любят отдыхать в Турции за то, что там цена всегда соответствует качеству, а также много отелей с системой "Все включено". Таким образом, человек платит за отдых и у него нет никаких дополнительных трат, кроме экскурсий и сувениров.

Однако в сезон в Турции отдыхает действительно много людей. Отели переполнены, а вместе с ними и пляжи. Иногда это хорошо, так как всегда есть компания для отдыха, а с другой стороны, иногда хочется побыть в уединении. Существует несколько турецких городов, где мало туристов вне зависимости от сезона. Однако и отдых там будет более специфичным. О них в видео рассказали блогеры Лены, которые ведут TikTok о путешествиях @chiko_travel. Смотрите видео и выбирайте, куда поедете в отпуск в следующий раз.

Ранее сообщалось, что огромные медузы распугали туристов в Сочи.

Заграница,Видео,
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