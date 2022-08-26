Огромные медузы распугали туристов в Сочи

Побережье Черного моря в Сочи заполонили гигантские медузы-корнероты. Об этом сообщает телеканал "360" в своем telegram-канале.

Медузы напугали отдыхающих своим размером – диаметр купола каждой из них достигает более 40 сантиметров. Однако опасности существа не представляют.