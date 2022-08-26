Огромные медузы распугали туристов в Сочи

Побережье Черного моря в Сочи заполонили гигантские медузы-корнероты. Об этом сообщает телеканал "360" в своем telegram-канале.
Медузы напугали отдыхающих своим размером – диаметр купола каждой из них достигает более 40 сантиметров. Однако опасности существа не представляют.
При этом ведущий научный сотрудник лаборатории донной фауны Института океанологии РАН Тина Молодцова отметила, что хоть медузы и не ядовиты, у аллергиков они могут спровоцировать реакцию.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, чем опасен укус медузы.