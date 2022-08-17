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1 час назад

Синоптики назвали российские курорты с самым теплым морем

Мира Маркина

Синоптики рассказали, на каких курортах России самое теплое море. Об этом сообщают "Кубанские новости"со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

По данным экспертов, в данный момент море теплее всего в Анапе – там вода прогрелась до 28 градусов. В Сочи, Новороссийске, Геленджике и Темрюке температура воды на градус ниже.

Комфортная для плавания вода также в Туапсе и Приморско-Ахтарске – 26 градусов. Прохладнее всего море на побережье Ейска – 23 градуса.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Черное море в Анапе стало красным.

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