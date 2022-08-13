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2 часа назад

5 самых красивых мест Кавказа: видео

Анна Шутова

Кавказ - одно из самых популярных направлений для путешествий внутри России. Это Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Осетия. Во всех этих регионах есть впечатляющие локации, не уступающие по красоте заграничным ландшафтам.

Тревел-блогер, путешественница @marieontheway, на протяжении шести лет путешествующая по стране, показала в своем TikTok-аккаунте самые красивые места Кавказа, которые обязательно стоит посетить.

Так, среди них оказались, как и известные многим природные достопримечательности, например, гора Эльбрус или Сулакский каньон, так и менее туристические: озера Шадхурей или Карадахская теснина.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о самых красивых местах Кавказа.

О том, что делать, если вы оказались в Чечне, смотрите в другом ролике путешественницы.

Отдых в России,Видео,
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