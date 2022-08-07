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3 часа назад

Что делать, если вы оказались в Чечне: видео

Мира Маркина

Кавказ - популярное место для путешествий у российских туристов, особенно сейчас, когда полететь в другие страны стало гораздо проблематичнее. Одно из направлений, пользующихся большим спросом, - Чеченская Республика.

Тревел-блогер, путешественница @marieontheway, на протяжении шести лет путешествующая по России, рассказала в своем TikTok-аккаунте о самых красивых местах региона, которые обязательно стоит посетить, если вы оказались в Чечне.

Так, девушка порекомендовала заглянуть в мечеть "Сердце Чечни" в центре Грозного и посмотреть на мечеть "Гордость Мусульман". Также блогер посоветовала отправиться в горы. Одно из самых красивых природных мест республики - озеро Кезеной-Ам.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, что смотреть в Чечне.

Что делать, если вы оказались в Северной Осетии, смотрите в другом ролике.

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