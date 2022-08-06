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2 часа назад

Что делать, если вы оказались в Северной Осетии: видео

Мира Маркина

Северная Осетия - регион, по которому хорошо путешествовать в любое время года. Горы, вкусная еда, древний город, - за всем этим едут туристы. Билеты из Москвы во Владикавказ в конце августа-начале сентября стоят около 3200 рублей.

Блогер @marieontheway, шесть лет путешествующая по России, рассказала в своем TikTok-аккаунте, чем надо обязательно заняться и какие места посетить, если вы вдруг оказались в Северной Осетии.

Например, одно из таких мест - Цейский ледник. Это один из крупнейших кавказских ледников. Еще одно обязательное к посещению в Северной Осетии место - селение Даргавс, где находится "Город мертвых". Это комплекс из 95 древних каменных сооружений, построенных в XIV—XVIII веках. А одно из самых красивых мест, куда посоветовала отправиться блогер, - Дигорское ущелье. Местные называют его местом, где находится "Порог неба".

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, что еще посмотреть в Северной Осетии.

Ранее мы показывали, где находятся самые высокие в мире качели.

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