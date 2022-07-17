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17 минут назад

Где находятся самые высокие качели в мире

Катя Кобышева

Некоторые туристы едут сюда только ради этого. Самые высокие качели в мире находятся в Китае. В национальном парке "Юньян Лунган" в Чунцине, на краю 700-метровой скалы построили качели. Они попали в Книгу рекордов Гиннеса и признаны самыми высокими в мире. Пока этот рекорд не побит. Высота арки этих качелей составляет 100 метров, что сопоставимо с 30-этажным домом.

Конечно, не все посетители парка решаются прокатиться на таком аттракционе, но тот, кто рискнул, получает впечатление, которое вряд ли забудет за всю жизнь. Если вы не готовы к таким подвигам, просто приезжайте в парк. Там есть чем заняться и без качелей. Например прогуляться о прозрачному мосту над обрывом или просто полюбоваться на красоту трех ущелий, не испытывая свои нервы на прочность.

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