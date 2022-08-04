Не все люди знают о ряде бесплатных услуг, которые предоставляют на вокзалах и поездах, так как эти вещи не столь популярны. Так, например, вы не обязательно должны уезжать на том же поезде, билет на который вы купили. На самом деле, его можно поменять, и даже если вы опоздали. Этими лайфхаками в своем TikTok поделилась блогер, публикующая видео под ником @ya_yarova.