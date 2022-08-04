Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+34° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

Видео: бесплатные услуги в поездах, о которых знают не все

Мария Каткова

Не все люди знают о ряде бесплатных услуг, которые предоставляют на вокзалах и поездах, так как эти вещи не столь популярны. Так, например, вы не обязательно должны уезжать на том же поезде, билет на который вы купили. На самом деле, его можно поменять, и даже если вы опоздали. Этими лайфхаками в своем TikTok поделилась блогер, публикующая видео под ником @ya_yarova.

Блогер рассказала о шести лайфхаках, которые помогут вам сэкономить деньги во время путешествия на поезде. Так как проводники не всегда добросовестно выполняют свою работу, есть риск попасться и переплатить. Смотрите видео и узнаете о том, какие услуги в поезде и на вокзале вам обязаны предоставлять бесплатно.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали три направления, альтернативные Черному морю.

Отдых в России,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители