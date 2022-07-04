Природа России настолько многообразна, что кажется туристам не хватит жизни, чтобы увидеть все. В последнее время становятся популярны туристические маршруты на Урал — россияне массово скупают путевки к плато Маньпупунер.

Плато Маньпупунер — одно из семи чудес света, геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Его знаменитые столбы — неповторимый геологический памятник, а недалеко от него располагается мистический перевал Дятлова. С плато Маньпупунер до перевала Дятлова запустили организованный туристический маршрут только в 2015 году — тысячи туристов ежегодно идут по этому маршруту и получают невероятные эмоции.

Сам перевал Дятлова в последние годы стал популярным туристическим маршрутом. Путешественники стремятся прочувствовать энергетику места, а кто-то надеется встретить нечто загадочное. При этом туристы рассказывают, что маршрут бывает морально непростым. Смотрите видео, чтобы узнать о путевках на Урал и этом маршруте подробнее.