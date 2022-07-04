Две красивейшие страны, куда легче всего улететь россиянам

Поездки за границу стали крайне недешевым удовольствием. Из-за авиасанкций и закрытого воздушного пространства россиянам приходится искать непростые способы для того, чтобы отдохнуть на любимых курортах. Однако есть легкие доступные направления для отдыха, которые выбирают россияне. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

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Кристальное море, песчаные пляжи и пушистые горы

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Одним из самых популярных направлений для россиян считается Абхазия. Чтобы добраться до солнечной живописной страны не нужны международные авиаперелеты и даже заграничный паспорт. В республику пускают по российскому паспорту, без каких-либо справок и сертификатов о вакцинации.

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Добраться туда тоже не сложно. Вам понадобится билет на самолет до Сочи или на поезд до Адлера. По приезду, нужно будет проехать до границы с Абхазией на такси или автобусе. Всего через 20 минут перед вами окажется контрольно-пропускной пункт Псоу. Пройдя досмотр на российской и абхазской таможне, вы окажетесь на территории Абхазии.

Тогда в вашем распоряжении окажется целая республика, простирающаяся между пушистыми зелеными горами и прозрачным морем. Для пляжного отдыха выбирайте Гагру или Пицунду, а для более культурно-развлекательного — Новый Афон или Сухум.

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Большую часть времени вы можете просто загорать на пляже, заниматься сапсерфингом, кататься на водном скутере или по-старинке "на банане". Пляжных развлечений здесь предостаточно. Причем в Абхазии есть немало редких для Черного моря песчаных пляжей.

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Природных достопримечательностей здесь слишком много — вся страна будто с пейзажа. Озеро Рица, водопады Восточной Абхазии, Гегский водопад, Новоафонская пещера, заброшенный город Ткуарчал, Ботанический сад и живописная набережная Сухума, глубокие каньоны, высокогорные монастыри, альпийские луга и горные озера — все это достойно внимания любого туриста. Конечно, здесь всегда можно поесть национальные блюда, выпить домашнего вина, купить натурального меда, специй или сыра.

Древняя культура, джаз-клубы и невероятная природа

Другое популярное доступное для россиян направление — Армения. Чтобы попасть в эту страну нужен только билет на самолет. Авиасообщение прямое, заграничный паспорт, как бы многие не удивлялись, не нужен.

Древнейшее государство Закавказья гостеприимно встречает туристов из России. Особенно интересно будет проживать в Ереване. Теплый город, построенный из розового камня, стоит обойти самим, чтобы насладиться красивыми зелеными улицами, видом на Арарат и просто атмосферой южной многовековой культуры.

Здесь музей с древними манускриптами со всего света Матенадаран, удивительные монастыри времен зарождения христианства, красивые парки, причудливые рестораны. Особенно популярны здесь джаз-клубы с живой музыкой и десертные кафе - так вкусно, как в Ереване вас мало где накормят. Отовсюду пахнет вкусной домашней выпечкой, ароматным шашлыком и свежей зеленью, а на каждом шагу стоят "пулпулаки" — маленькие фонтанчики с холодной питьевой водой.

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Вечерние прогулки среди огней Еревана туристы любят особенно — подниматься по лестницам каскада с ягодным сорбетом или слушать уличных артистов на Северном проспекте.

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