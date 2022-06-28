Можно ли получить компенсации за испорченный отдых на Черном море

Обильные осадки на черноморском побережье почти ежегодно вызывают разного масштаба наводнения или потопы. Этот год не стал исключением, и в издании "ФедералПресс" рассказали, на какие компенсации может расчитывать турист, пострадавший от таких погодных условий во время отдыха на Черном море.

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Если ваш отдых был испорчен погодными условиями, получить за это компенсацию будет не так просто, если вообще возможно.

Возмещение любых средств с гостиницы или отеля, забронированных самостоятельно, а не через турагентство, осуществляется только по усмотрению самого объекта размещения.

В случае, если вы бронировали тур через туристическое агентство, вероятнее всего, с вами заключали договор о страховании, в нем вам и придется искать строку, подходящую под ваш случай. Однако стоит учитывать, что потоп или наводнение могут считаться у некоторых страховых компаний чрезвычайной ситуацией, и в таком случае компенсация будет предусмотрена только если вы заранее прописали в страховке такие пункты.