Можно ли получить компенсации за испорченный отдых на Черном море

Обильные осадки на черноморском побережье почти ежегодно вызывают разного масштаба наводнения или потопы. Этот год не стал исключением, и в издании "ФедералПресс" рассказали, на какие компенсации может расчитывать турист, пострадавший от таких погодных условий во время отдыха на Черном море.
Если ваш отдых был испорчен погодными условиями, получить за это компенсацию будет не так просто, если вообще возможно.
Возмещение любых средств с гостиницы или отеля, забронированных самостоятельно, а не через турагентство, осуществляется только по усмотрению самого объекта размещения.
В случае, если вы бронировали тур через туристическое агентство, вероятнее всего, с вами заключали договор о страховании, в нем вам и придется искать строку, подходящую под ваш случай. Однако стоит учитывать, что потоп или наводнение могут считаться у некоторых страховых компаний чрезвычайной ситуацией, и в таком случае компенсация будет предусмотрена только если вы заранее прописали в страховке такие пункты.
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