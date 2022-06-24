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59 минут назад

Россияне выбрали самые красивые города России

Диана Товсепова

Специалисты портала «Работа.ру» провели опрос среди россиян. Граждан спросили о самом красивом городе страны. Участие в опросе приняли более двух тысяч россиян.

Первое место по количеству голосов занял Санкт-Петербург. Северную столицу назвали самым красивым городом России – жителям страны нравятся выдающиеся архитектура, исторические места, скульптуры и памятники в Петербурге.

Второе место зрители отдали в Москве – 31 % опрошенных проголосовали за столицу, как за самый красивый город РФ. Большинству россиян нравятся здесь благоустроенные зоны отдыха, архитектура, парки, места с историческим значением.

Третье место разделили два совсем не похожих друг на друга города – Сочи и Казань. За них отдали голоса 29 % опрошенных, что не сильно меньше, чем у столицы. В столице Татарстана россиянам больше всего нравится историческое наследие, архитектура и природа. Сочи же привлекает всех своим климатом, вечным солнцем, набережными, парками, зонами отдыха.

Следующую позицию занял Калининград.

24 % опрошенных назвали самым красивым городом в России исторически богатый Нижний Новгород. Еще 20 % выбрали Краснодар, который часто называют Южной Москвой. Кроме того, Россияне выделили Екатеринбург, Владивосток и Тюмень.

Ранее мы писали о лучших города-курортах в России.

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