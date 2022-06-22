Почему Черное море считается самым грязным

Искушенные путешественники пренебрежительно относятся к отдыху на Черном море и предпочитают летать на пляжи в другие курортные регионы. Почему оно считается самым грязным, рассказываем в материале "Рамблера".

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Сточные воды

Через канализацию в море попадают отходы жизнедеятельности человека. В курортных городах, в гостиницах и частном секторе, они стекают в воду без какой-либо очистки. Многие очистные сооружения на курортах уже устарели и не справляются с нагрузкой. Поэтому так часто люди, особенно дети, наглотавшись воды в Черном море во время летнего отдыха, попадают в больницы с кишечными инфекциями.

Кроме того, воду загрязняют промышленные предприятия, также сбрасывающие туда отходы, в том числе нефтепродукты.

Грузовые суда

Судоходство - еще одна причина сильного загрязнения Черного моря. Порты Черного моря принимают тысячи судов со всего мира. Топливо судов и их грузы опасны для экологии. Например, в 2021 году случился крупный разлив нефти под Новороссийском.

Речные воды

Впадающие в море реки приносят вместе с собой мусор и стекающую с полей химию, которой удобряют посаженные культуры. Из-за этого вода приобретает мутный оттенок и цветет.

Застройка побережья

Из-за активного строительства вдоль побережья, на дне оседают остатки цемента и других строительных приспособлений. Животные и растения гибнут, из-за чего самоочищение моря происходит гораздо медленнее. Кроме того, Черное море обладает более медленной скоростью водообмена.