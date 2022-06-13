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21 минуту назад

Почему в Турции ненавидят Черное море

Мира Маркина

Турцию омывают четыре моря: Средиземное, Эгейское, Мраморное и Черное. Однако большинство курортов находятся на юге страны. Черное же море не пользуется популярностью у отдыхающих и не особо привлекательна для туристической отрасли. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почему в Турции ненавидят Черное море
Фото: pxhere.compxhere.com

Из-за того, что черноморское побережье находится на севере Турции, климат там более прохладный. Поэтому пляжный сезон короче, чем на Средиземном и Эгейском. Например, в Анталье туристы могут плавать с апреля по ноябрь. На Черном море сезон длится только с июня по сентябрь. В остальное время вода уже холодная. При этом прогревается до наиболее комфортной температуры она только в августе. Россиян, привыкших отдыхать в Крыму и Краснодарском крае, градусами не напугаешь, но остальные туристы предпочитают температуру повыше.

Еще одна причина, из-за которой Черное море в Турции не любят, - пляжи. В большинстве мест прибрежная полоса не очень адаптирована для дорогих пляжей и отелей. Много где воду обступают горные и скалистые массивы. В курортных городках на пляжах галька, щебень или большие камни. Хотя есть и исключения с белоснежным песком.

По этим причинам мало кто готов вкладываться в развитие туристической инфраструктуры на черноморском побережье. В основном турки размещают там грузовые порты.

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