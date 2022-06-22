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24 минуты назад

Местных жителей возмутило количество туристов в Анапе

Мира Маркина

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как заполнен людьми один из пляжей города-курорта Анапа. Такое большое количество отдыхающих возмутило местных жителей, на это обратила внимание Lenta.ru.

Местных жителей возмутило количество туристов в Анапе
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

На видео снят пляж в поселке Витязево, и по кадрам видно, что людей настолько много, что им трудно расходиться - свободного места практически совсем нет.

Один из местных жителей высказал свое недовольство в комментариях, отметив, что море было прекрасным, пока в эти места не заявилась толпа приезжих.

«Посмотрите, море красивое, чистое. А что народ натворил? Они взяли и сюда все приехали».

Его точку зрения разделили еще некоторые горожане, однако и комментаторов с другой позицией тоже нашлось немало:

«Каждый год обязательно кто-нибудь удивляется, что на море много людей».

Ранее мы сообщали, что россиян возмутило отмывание денег на пляже Геленджика.

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