Местных жителей возмутило количество туристов в Анапе

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как заполнен людьми один из пляжей города-курорта Анапа. Такое большое количество отдыхающих возмутило местных жителей, на это обратила внимание Lenta.ru.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

На видео снят пляж в поселке Витязево, и по кадрам видно, что людей настолько много, что им трудно расходиться - свободного места практически совсем нет.

Один из местных жителей высказал свое недовольство в комментариях, отметив, что море было прекрасным, пока в эти места не заявилась толпа приезжих.

«Посмотрите, море красивое, чистое. А что народ натворил? Они взяли и сюда все приехали».

Его точку зрения разделили еще некоторые горожане, однако и комментаторов с другой позицией тоже нашлось немало:

«Каждый год обязательно кто-нибудь удивляется, что на море много людей».