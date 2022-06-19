На побережье Байкала построят глэмпинг-отель

Современный глэмпинг-отель планируется построить на берегу озера Байкал. Прогнозируемый объем инвестиций составит 118 миллионов рублей. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-релиз.

«Уверен, что наше сотрудничество – это начало большой совместной работы по созданию на территории Иркутской области экологичной туристической инфраструктуры», – считает губернатор.

Байкал считается одним из самых привлекательных туристических направлений внутри России. Причем сюда приезжают в любое время года вне зависимости от сезона. Байкал прекрасен и зимой, и летом, и осенью, и весной. Развитая инфраструктура станет дополнительным фактором, привлекательным для туристов.