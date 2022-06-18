В России появятся отели «все включено»

Стало известно, что со следующего года в России появятся отели с услугами «все включено» и «ультра все включено». С таким заявлением выступила глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее слова приводит ТАСС.

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«Стандарты на услуги "все включено" и "ультра все включено" для всех категорий "звездности" уже разработаны»,

— заявила Догузова.

Как отметила глава Ростуризма, стандарты утвердят до конца текущего года. А уже с 2023 года они начнут действовать в полной мере в отечественных отелях, резюмировала эксперт.