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2 часа назад

В российских отелях появится услуга «все включено»

Катерина Саломе

Стало известно, что со следующего года в России появятся отели с услугами «все включено» и «ультра все включено». С таким заявлением выступила глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее слова приводит ТАСС.

В России появятся отели «все включено»
Фото: pixabay.compixabay.com

«Стандарты на услуги "все включено" и "ультра все включено" для всех категорий "звездности" уже разработаны»,

— заявила Догузова.

Как отметила глава Ростуризма, стандарты утвердят до конца текущего года. А уже с 2023 года они начнут действовать в полной мере в отечественных отелях, резюмировала эксперт.

Ранее мы писали о том, что горничные рассказали об ужасных постояльцах.

Отдых в России,Зарина Догузова,Ростуризм,
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