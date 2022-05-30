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1 час назад

Зачем ехать в Налибокскую пущу: видео

Диана Товсепова

Далеко не все россияне слышали о таком месте, как Налибокская пуща. А ведь это, расположенные в соседней Белоруссии, 240 тысяч гектаров уникального леса — один из самых древних массивов всей Восточной Европы.

Зачем ехать в Налибокскую пущу: видео
Фото: pixabaypixabay

Сохраненный практически в первозданном виде лес таит в себе и реки, и ручьи, и разнообразную фауну. Туристам здесь определенно есть, что посмотреть. Смотрите видео о том, какую экотропу выбрать, где встретить трапановидных лошадей, как сделать удачную фотографию бобра и зачем еще ехать в Налибокскую пущу.

Ранее мы писали о том, почему в июне так популярна Армения и что посмотреть в стране с красивыми пейзажами и древней историей.

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