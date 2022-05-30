Почему Армения так хороша в июне и что там делать

Одной из самых популярных для граждан РФ страной в 2022 году стала Армения. О том, чем так привлекает древнее государство и почему там особенно хорошо в июне — в материале "Рамблера".

Фото: Flickr Flickr

Первое очевидное преимущество страны — доступность. Для россиян въезд в страну возможен по внутреннему паспорту, без каких-либо виз и разрешений.

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Кроме того, Армения не применяла никаких санкций в отношении России, а местные авиакомпании регулярно летают в РФ и обратно.

Июнь станет прекрасным месяцем для поездки в Ереван - погода здесь будет комфортная — днем около +21 °C. Уже достаточно тепло, чтобы днями на пролет гулять по улочкам Еревана, и еще не так жарко, чтобы отправляться в долгие экскурсии и пешие маршруты.

Древнее Рима

Хоть раз в жизни стоит оказаться в Ереване. Этот город старше Рима и от того каждый уголок здесь наполнен историей. И конечно запахами вкусной еды. Здесь вкусно почти в каждом кафе, а по вечерам весь город наполняется звуками музыки.

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Популярная локация в Ереване — знаменитый архитектурно-монументальный комплекс "Каскад" в центре города. Каменный каскад из 572 ступенек и пяти открытых террас. Туристы и местные жители особенно любят прогуливаться по ступеням каскада или ужинать в ресторанах, которыми окружен комплекс.

Одна из самых красивых улиц города — улица Сарьяна. Красивая улица с раскидистыми деревьями названа в честь знаменитого художника Мартироса Сарьяна. Выглядит это место так же живописно, как и его творения. Людям нравится неспешно прогуливаться по улице, заглядывая в причудливые кафе и многочисленные винные бары. Вечерами здесь бывает особенно шумно, а теплая атмосфера многим напомнит Италию.

Одно из обязательных к посещению мест — музей древних манускриптов Матенадаран.

"Для меня, как любителя печатных книг вообще, здесь настоящий рай! Взял экскурсию на русском - тебе и лекция об истории Армении и всего макрорегиона, и рассказ о древнейших рукописях, собираться которые начали в V веке при Эчмиадзинском монастыре, наличие армянских, конечно же, но и греческих, персидских, византийских рукописей, а также на грузинском, русском и древнеславянских языках, сирийский и других языках, и древние карты, и история религии через сохранившиеся переводы древних писаний, и даже рассказ о технологиях производства древних натуральных красок...", — рассказывают туристы.

Храмы, горы, озера

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Из Еревана следует обязательно отправиться на экскурсии в храм Гарни. Языческий храм Солнца в Гарни — подлинный и единственный шедевр эллинистической архитектуры в Армении. Невероятно красивое место позволяет насладиться видами гор и храма. Туристы это место очень любят:

"Буквально с 11 километрах от монастыря Гегард — памятник языческой эпохи. Храм Гарни с его ступенями и колоннами был разрушен землетрясением, а затем собран по частям, как пазл, в советской время. Это святилище бога Митры было построено в I веке зодчими из Рима. Здесь же армянские цари обустраивали свою резиденцию: отличный климат, живописное ущелье вокруг, виды завораживают! Есть руины терм.".

Армянское море, бескрайнее озеро Севан, также обязательно к посещению.

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