Как добраться до южных курортов в условиях ограничений

Журнал "Вокруг света" перечислил способы добраться до южных российских курортов в условиях ограничений работы некоторых аэропортов юга России.
Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика все еще остаются закрытыми, и сколько раз еще будут продлевать временные ограничения, пока неизвестно. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.
Добраться до курортов Краснодарского края в таком случае можно
Учитывая ваш конечный пункт, просматривайте заранее, откуда вам будет ближе добираться до нужного города - из Краснодара или Сочи (Аэропорт Адлера).
Ранее мы писали, что режим ограничения на полеты по России продлен.