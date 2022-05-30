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1 час назад

Как добраться до южных курортов в условиях ограничений

Мира Маркина

Журнал "Вокруг света" перечислил способы добраться до южных российских курортов в условиях ограничений работы некоторых аэропортов юга России.

Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика все еще остаются закрытыми, и сколько раз еще будут продлевать временные ограничения, пока неизвестно. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

Добраться до курортов Краснодарского края в таком случае можно

  • отправившись на самолете до Сочи (из Москвы от 4000 рублей, без багажа),
  • на поезде до Краснодара (плацкарт от Москвы стоит от 3500 рублей, в дороге почти сутки),
  • на автобусе (билеты от Москвы от 2700 рублей, в дороге около 19 часов).

Учитывая ваш конечный пункт, просматривайте заранее, откуда вам будет ближе добираться до нужного города - из Краснодара или Сочи (Аэропорт Адлера).

Ранее мы писали, что режим ограничения на полеты по России продлен.

Отдых в России,Видео,
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