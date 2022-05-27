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5 минут назад

Как выглядит старая хрущевка по соседству с Москвой-Сити: видео

Мира Маркина

Строительство московского международного делового центра «Москва-Сити» началось в 1996 году. Тогда еще никто не подозревал, что амбициозный проект станет одной из главных архитектурных достопримечательностей столицы. Комплекс располагается на Пресненской набережной в Центральном административном округе. Неподалеку находятся любимые москвичами места для досуга и отдыха: зоопарк, Тверской бульвар, парк «Красная Пресня». Логично, что и люди в этом районе жили задолго до появления «Москвы-Сити». Сегодня небоскребы из стекла и бетона стоят через дорогу от обычных сталинок и хрущевок.

Пользователь TikTok под ником @mik_vinogradov поделился роликом, в котором показал хрущевку рядом с Москвой-Сити. Окна дома смотрят прямо на небоскребы. «Мне почему-то кажется, что жители этого дома должны иметь максимальную предрасположенность к депрессии», — комментирует автор.

Видео набрало 1, 7 млн просмотров и 170 тысяч лайков. В комментариях отмечают, что «депрессовать» причин нет.

«КАКАЯ ДЕПРЕССИЯ, ЭТО ЖЕ ЦЕНТР МОСКВЫ»;

«Депрессия у тех, кто находится в небоскребах и имею в окне вид на страшный дом. А у жильцов этого дома иллюзия, что они часть небоскребного комплекса»;

«А что не так то? Красивый вид у них из окна! Вы дома в Чикаго посмотрите!».

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