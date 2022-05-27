Строительство московского международного делового центра «Москва-Сити» началось в 1996 году. Тогда еще никто не подозревал, что амбициозный проект станет одной из главных архитектурных достопримечательностей столицы. Комплекс располагается на Пресненской набережной в Центральном административном округе. Неподалеку находятся любимые москвичами места для досуга и отдыха: зоопарк, Тверской бульвар, парк «Красная Пресня». Логично, что и люди в этом районе жили задолго до появления «Москвы-Сити». Сегодня небоскребы из стекла и бетона стоят через дорогу от обычных сталинок и хрущевок.