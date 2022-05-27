Почему у туристов стал так популярен Казахстан: видео

В Казахстане в этом году побит рекорд по внутреннему туризму — достопримечательности республики посетили семь миллионов человек. Треть турпотока в стране пришлось на Алматинскую область.

При этом в апреле стало известно, что между Россией и Казахстаном возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение. Для многих это означает возможность расширить географию своих путешествий.

Смотрите видео о том что делают туристы в живописной республике и как развивается экотуризм.