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3 часа назад

Почему у туристов стал так популярен Казахстан: видео

Диана Товсепова

В Казахстане в этом году побит рекорд по внутреннему туризму — достопримечательности республики посетили семь миллионов человек. Треть турпотока в стране пришлось на Алматинскую область.

При этом в апреле стало известно, что между Россией и Казахстаном возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение. Для многих это означает возможность расширить географию своих путешествий.

Смотрите видео о том что делают туристы в живописной республике и как развивается экотуризм.

Ранее мы писали о пяти местах в Казахстане, в которых хочется оказаться.

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