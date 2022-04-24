5 мест в Казахстане, в которых хочется оказаться

Стало известно, что между Россией и Казахстаном возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение. Для многих это означает возможность расширить географию своих путешествий. А “Рамблер” подскажет, куда отправиться, если вы впервые едете в Казахстан.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Алматы

Видео дня

Начать путешествие по этому городу контрастов можно с улицы Жибек-Жолы, которая многим гостям напомнит об Арбате. Здесь продают картины, выступают уличные артисты и гуляют пешком.

Самые живописные виды на горные пики Тянь-Шаня открываются в Парке Первого Президента. Здесь можно не только гулять и дышать свежим воздухом, но и устроить пикник. Для этого отлично подойдет местный фастфуд, который по сути является переосмыслением традиционных блюд: бешбургер с бешбармаком, местная халва жент в шоколаде, творожное лакомство иримшик с медом.

Рекомендуем также посетить местный музей музыкальных инструментов, расписной Свято-Вознесенский собор, железнодорожный музей (с потрясающим макетом в миниатюре). А любители азиатской культуры наверняка оценят поход в Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии.

Байконур

На территории одноименного космодрома есть музей его истории, Международная космическая школа, Гагаринская беседка, Аллея космонавтов и гостиница “Космонавт”, в которой останавливаются космонавты перед полетом в космос. Именно здесь у туристов есть уникальная возможность понаблюдать вживую, но на безопасном расстоянии старт самой настоящей ракеты. Поскольку график запусков готовится заранее, можно подгадать свой приезд под один из них.

Чарынский каньон

Arkash1k/wikimedia.org

Многие, увидев фотографии Чарынского каньона, ошибочно думают, что он находится в штатах. Однако каньон колоссальных размеров находится относительно недалеко от России – на казахской земле. Туда можно попасть как вместе с организованной экскурсией на туристическом автобусе, так и своим ходом на машине.

Поющие барханы

На территории национального парка Алтын-Эмель можно увидеть не только 700-летнюю иву и марсианские пейзажи. Но и отправиться в настоящую пустыню – навестить поющий бархан. Природа его звучания до сих пор вызывает споры. Многие остаются на территории заповедника на ночь, чтобы полюбоваться невероятным звездным небом в объятии песков и услышать песню барханов.

Шакпак-ата