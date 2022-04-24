5 мест в Казахстане, в которых хочется оказаться

Стало известно, что между Россией и Казахстаном возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение. Для многих это означает возможность расширить географию своих путешествий. А “Рамблер” подскажет, куда отправиться, если вы впервые едете в Казахстан.
Начать путешествие по этому городу контрастов можно с улицы Жибек-Жолы, которая многим гостям напомнит об Арбате. Здесь продают картины, выступают уличные артисты и гуляют пешком.
Самые живописные виды на горные пики Тянь-Шаня открываются в Парке Первого Президента. Здесь можно не только гулять и дышать свежим воздухом, но и устроить пикник. Для этого отлично подойдет местный фастфуд, который по сути является переосмыслением традиционных блюд: бешбургер с бешбармаком, местная халва жент в шоколаде, творожное лакомство иримшик с медом.
Рекомендуем также посетить местный музей музыкальных инструментов, расписной Свято-Вознесенский собор, железнодорожный музей (с потрясающим макетом в миниатюре). А любители азиатской культуры наверняка оценят поход в Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии.
На территории одноименного космодрома есть музей его истории, Международная космическая школа, Гагаринская беседка, Аллея космонавтов и гостиница “Космонавт”, в которой останавливаются космонавты перед полетом в космос. Именно здесь у туристов есть уникальная возможность понаблюдать вживую, но на безопасном расстоянии старт самой настоящей ракеты. Поскольку график запусков готовится заранее, можно подгадать свой приезд под один из них.
Многие, увидев фотографии Чарынского каньона, ошибочно думают, что он находится в штатах. Однако каньон колоссальных размеров находится относительно недалеко от России – на казахской земле. Туда можно попасть как вместе с организованной экскурсией на туристическом автобусе, так и своим ходом на машине.
На территории национального парка Алтын-Эмель можно увидеть не только 700-летнюю иву и марсианские пейзажи. Но и отправиться в настоящую пустыню – навестить поющий бархан. Природа его звучания до сих пор вызывает споры. Многие остаются на территории заповедника на ночь, чтобы полюбоваться невероятным звездным небом в объятии песков и услышать песню барханов.
Это место по праву считается одним из самых необычных во всем Казахстане. В северо-восточной части полуострова Тюб-Караган, вдоль склона величественной горы Унгазы есть пещера. Она уникальная тем, что сотни лет назад ее высекли из цельной каменной плиты человеческие руки. Позже пещера стала мечетью. Согласно легенде, на склоне горы Унгазы жил целитель Шакпак-ата. К нему отовсюду приходили люди. Они искали исцеления души и тела. И до сих пор люди приезжают к пещере, чтобы сила древнего целителя помогла им.