Стало известно, сколько стоит "все включено" на российском юге

Надо понимать, что доля отелей с вариантом проживания и питания по системе "все включено" в России не такая уж и большая. Например, в Крыму и на Кубани таких отелей всего 10%-15%, а вот в Сочи - больше. И почти половина всех забронированных туров по системе "все включено" приходится именно на этот город, а обойдется такой тур примерно в 130 тысяч рублей на семью из трех человек.