Стало известно, сколько стоит "все включено" на российском юге

"Коммерсант" в разговоре с представителями туристической сферы выяснил, сколько в России стоит отдых по системе "все включено".
Надо понимать, что доля отелей с вариантом проживания и питания по системе "все включено" в России не такая уж и большая. Например, в Крыму и на Кубани таких отелей всего 10%-15%, а вот в Сочи - больше. И почти половина всех забронированных туров по системе "все включено" приходится именно на этот город, а обойдется такой тур примерно в 130 тысяч рублей на семью из трех человек.
Следующая по количеству таких предложений - Анапа. Отдых с "ультра все включено" там обойдется в среднем более чем в 120 тысяч рублей.
Цены на подобные туры в Крыму начинаются от 112 тысяч, в Ялте же минимальная цена самая высокая - около 160 тысяч рублей на семью с маленьким ребенком.
Ранее мы писали, что стало известно, где россияне проведут летний отдых.