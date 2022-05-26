Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
2 часа назад

Стало известно, сколько стоит "все включено" на российском юге

Мира Маркина

"Коммерсант" в разговоре с представителями туристической сферы выяснил, сколько в России стоит отдых по системе "все включено".

Стало известно, сколько стоит "все включено" на российском юге
Фото: pixabay.compixabay.com

Надо понимать, что доля отелей с вариантом проживания и питания по системе "все включено" в России не такая уж и большая. Например, в Крыму и на Кубани таких отелей всего 10%-15%, а вот в Сочи - больше. И почти половина всех забронированных туров по системе "все включено" приходится именно на этот город, а обойдется такой тур примерно в 130 тысяч рублей на семью из трех человек.

Следующая по количеству таких предложений - Анапа. Отдых с "ультра все включено" там обойдется в среднем более чем в 120 тысяч рублей.

Цены на подобные туры в Крыму начинаются от 112 тысяч, в Ялте же минимальная цена самая высокая - около 160 тысяч рублей на семью с маленьким ребенком.

Ранее мы писали, что стало известно, где россияне проведут летний отдых.

Отдых в России,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители