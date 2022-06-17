Скорее всего, слово Магадан не вызывает у вас туристического интереса — годами за этим местом тянулась печальная слава (ГУЛАГ, Колыма и суровый климат). Однако, как оказалось, есть немало причин, чтобы посетить этот небольшой город на Дальнем Востоке.

Расположенный на берегу Охотского моря Магадан находится на границе материка, а за проливом всех ждет полуостров Камчатка.

Смотрите видео о том, чем прекрасна дикая природа Магадана, почему горы здесь называют «золотохранилищем России» и где можно пообщаться с эвенами.