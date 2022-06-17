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52 минуты назад

Пять причин поехать в Магадан: видео

Диана Товсепова

Скорее всего, слово Магадан не вызывает у вас туристического интереса — годами за этим местом тянулась печальная слава (ГУЛАГ, Колыма и суровый климат). Однако, как оказалось, есть немало причин, чтобы посетить этот небольшой город на Дальнем Востоке.

Расположенный на берегу Охотского моря Магадан находится на границе материка, а за проливом всех ждет полуостров Камчатка.

Смотрите видео о том, чем прекрасна дикая природа Магадана, почему горы здесь называют «золотохранилищем России» и где можно пообщаться с эвенами.

Ранее мы писали о том, почему Алтай становится популярен у России.

Отдых в России,Видео,
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