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1 час назад

Брони на все лето: почему Алтай становится еще популярнее у россиян

Диана Товсепова

В 2022 году, по прогнозам Ростуризма, в стране отдохнут более 30 миллионов туристов. Среди самых популярных направлений числится Алтай.

В теплый сезон список доступных в регионе развлечений и активностей заметно расширяется. Местные туроператоры предлагают экстремальный джиппинг, конные прогулки, рафтинг, пешие прогулки с палатками, автомобильные экскурсии с ночевкой на турбазах.

Смотрите видео о том, почему регион набирает популярность у российских туристов.

Ранее мы писали о том, что стоит посмотреть в первую поездку на Алтай.

Отдых в России,Видео,Ростуризм,
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