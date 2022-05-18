Брони на все лето: почему Алтай становится еще популярнее у россиян

В 2022 году, по прогнозам Ростуризма, в стране отдохнут более 30 миллионов туристов. Среди самых популярных направлений числится Алтай.

В теплый сезон список доступных в регионе развлечений и активностей заметно расширяется. Местные туроператоры предлагают экстремальный джиппинг, конные прогулки, рафтинг, пешие прогулки с палатками, автомобильные экскурсии с ночевкой на турбазах.

Смотрите видео о том, почему регион набирает популярность у российских туристов.