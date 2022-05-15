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3 часа назад

Отели Кубани и Крыма начали снижать цены

Катя Кобышева

Туроператоры сообщили о резком снижении цен на отдых в отелях, расположенных на юге России. Об этом пишет РИА "Новости".

Специалисты связывают снижение цен с окончанием майских праздников и тем, что южные аэропорты страны все еще закрыты.

В зависимости от отеля, цены в отелях Краснодарского края и Крыма снизились на 10-30 процентов. Как сообщают представители отрасли, снижение затронуло трехзвездочные отели среднего ценового сегмента.

"Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают", — приводит слова туроператоров РИА Новости.

Также эксперты отметили, отельеры пытаются спасти сезон, предоставляя скидки, так как ажиотажного спроса на отдых в местах, где закрыты аэропорты, нет. Однако цены будут расти в августе, но с начала сентября начнут снижаться.

Ранее турист, побывавший во всех странах, поделился секретами путешествий.

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