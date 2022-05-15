Отели Кубани и Крыма начали снижать цены

Туроператоры сообщили о резком снижении цен на отдых в отелях, расположенных на юге России. Об этом пишет РИА "Новости".

Специалисты связывают снижение цен с окончанием майских праздников и тем, что южные аэропорты страны все еще закрыты.

В зависимости от отеля, цены в отелях Краснодарского края и Крыма снизились на 10-30 процентов. Как сообщают представители отрасли, снижение затронуло трехзвездочные отели среднего ценового сегмента.

"Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают", — приводит слова туроператоров РИА Новости.