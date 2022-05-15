Отели Кубани и Крыма начали снижать цены

Туроператоры сообщили о резком снижении цен на отдых в отелях, расположенных на юге России. Об этом пишет РИА "Новости".
Специалисты связывают снижение цен с окончанием майских праздников и тем, что южные аэропорты страны все еще закрыты.
В зависимости от отеля, цены в отелях Краснодарского края и Крыма снизились на 10-30 процентов. Как сообщают представители отрасли, снижение затронуло трехзвездочные отели среднего ценового сегмента.
"Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают", — приводит слова туроператоров РИА Новости.
Также эксперты отметили, отельеры пытаются спасти сезон, предоставляя скидки, так как ажиотажного спроса на отдых в местах, где закрыты аэропорты, нет. Однако цены будут расти в августе, но с начала сентября начнут снижаться.