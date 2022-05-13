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1 час назад

Где в Чечне искать горное озеро-рекордсмен: видео

Мира Маркина

На границе двух республик – Чеченской и Дагестанской – есть пресноводное озеро потрясающей красоты. Оно называется Казеной-Ам. Озеро находится на южном склоне Андийского хребта, на высоте 1869 метров над уровнем моря. Хотите совершить виртуальную прогулку по его берегу? Посмотрите ролик TikTok-блогера @jane_travel.

Казеной-Ам входит в Книгу рекордов Гиннесса, как самое глубокое (более 70 метров) пресноводное высокогорное озеро. По площади оно превосходит абхазскую Рицу. В этом озере водится уникальная эйзенамская форель (занесена в Красную книгу). Во времена СССР на Казеной-Ам приезжали спортсмены, занимающиеся академической греблей. Однако великолепная вода озера очень холодная. И даже в самые жаркие летние дни не прогревается выше 16°С.

Сейчас рядом с озером строится база для отдыхающих. В 2017 году Казеной-Ам принял первую в истории Чечни международную парусную регату.

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