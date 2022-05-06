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50 минут назад

Необычный источник, в котором ярким пламенем горит вода: видео

Катерина Саломе

В калмыцкой степи, недалеко от поселка Адык, бьют источники с "огненной водой". На первый взгляд, это вещи взаимоисключающие друг друга, но на самом деле этому необычному явлению есть вполне научное объяснение. Протекач под землей, вода под землей смешивается с метаном и, выходя на поверхность, при контакте с огнем мгновенно воспламеняется.

Блогер @prozapovednik опубликовал ролик в своем TikTok-аккаунте, на кадрах которого запечатлены туристы, набирающие в ладони горящую воду. В этом нет ничего удивительного, ведь пламя – это лишь тонкий слой газа над водой. Попадая в руки, газ моментально испаряется, оставляя после себя лишь холодную жидкость.

Посмотреть на это уникальное природное явление съезжаются путешественники со всего мира. Местные жители проводят экскурсии на источники и делают из огненных родников целое шоу. Кроме того, они следят за безопасностью, ведь главное правило остается неизменным – нужно затушить пламя перед уходом.

Смотрите также видео о том, как россиянка живет в автодоме посреди тайги.

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