Почему «Серебряное ожерелье» России не хуже «Золотого кольца»

Недавно «Рамблер» писал про автора «Золотого кольца» России — туристического маршрута, который охватывает девять старорусских городов. Сегодня рассказываем про «Серебряное ожерелье России» — то же самое, но по северо-западу страны.

Фото: unsplash.com unsplash.com

«Серебряное ожерелье», как и его туристический «брат», проходит по древним российским регионам, где сохранились уникальные ремесла и памятники истории. «Кольцо» образовалось в 1967 году; история «ожерелья» же более современная.

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В 2012 году Министерству культуры поручили разработать туристический проект, объединяющий культурно-исторические центры Северо-Запада России. Новый маршрут должен был привлечь инвестиции и туристов в точки севера, которые не пользуются широкой популярностью.

В «Серебряное ожерелье» России входят в города Новгородской земли. На начало 2019 года это территории следующих регионов:

Санкт-Петербург,

Ленинградская, Архангельская, Псковская, Новгородская, Калининградская, Вологодская, Мурманская области,

республики Карелия,

республика Коми,

Ненецкий автономный округ.

commons.wikimedia.org

Входят в туристический маршрут не целые области (посетить их целиком, конечно, не возбраняется), а отдельные исторические точки.

Города: Санкт-Петербург, Великий Новгород, Старая Русса, Великие Луки, Порхов, Псков, Печоры, Калининград, Ивангород, Кингисепп, Выборг, Приозерск, Вологда, Тихвин;

Санкт-Петербург, Великий Новгород, Старая Русса, Великие Луки, Порхов, Псков, Печоры, Калининград, Ивангород, Кингисепп, Выборг, Приозерск, Вологда, Тихвин; Село Старая Ладога;

Старая Ладога; Деревня Изборск;

Изборск; Монастыри: Валаамский и Соловецкий;

Валаамский и Соловецкий; Музеи: Музей-заповедник Кижи и Малые Корелы.

Расположение объектов Серебряного ожерелья России. https://ru.wikipedia.org/wiki/

В 2015 году вышла книга по «Серебряному ожерелью», которая объединила информацию о связи городов друг с другом, Европой и Скандинавией. Автором книги выступила кандидат экономических наук, градостроитель и эксперт в сфере регионального туризма Тамара Чистякова.

Сегодня по «Серебряному ожерелью» можно путешествовать самостоятельно или в составе туристической группы. На сайте проекта предлагают билеты по маршрутам «Древняя Русь», «Святые места», «Форпосты», «Крепости и храмы».