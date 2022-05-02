Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
36 минут назад

Кто придумал Золотое кольцо России

Дарья Амосова

Многие считают, что «Золотое кольцо России» — это историческая область, которая получила свое название еще во время великих русских князей. В таком суждении есть толика правды: «золотые» города действительно сильно связаны друг с другом. Восемь поселений еще со времен Северо-Восточной Руси XII—XIV веков обменивались друг с другом товарами, культурой и навыками народных ремесел. Однако сам туристический маршрут появился только в XX веке по инициативе московского журналиста.

Кто придумал Золотое кольцо России
Фото: pixabay.compixabay.com

Идею и название туристического маршрута придумал советский искусствовед и журналист Юрий Александрович Бычков. В 1960-х литератор работал в газете «Советская культура» в отделе изобразительного искусства.

commons.wikimedia.org

В 1965 году редакция отправила его на задание во Владимир. Гуляя по улицам, Юрий и придумал кольцевой маршрут, который бы объединял старинные русские города: Владимир, Суздаль, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново. Их объединяет многовековая история, множество церквей и монастырей в центре, уникальные местные ремесла.

В 1967 году Бычков на автомобиле проехал по придуманному маршруту, и в ходе поездки писал очерки о каждом из мест. Вернувшись в Москву, Юрий отдал заметки в «Советскую культуру». Они публиковались в газете с ноября по декабрь 1967 года под общим названием «Золотое кольцо».

В туристический маршрут традиционно входят восемь городов. Остальные исторические места (вроде Твери или Рязани), не входят в «Золотое кольцо» официально, но причисляются к маршруту во многих туристических справочниках. В 2018 году в «Золотое кольцо» официально вошел город Углич Ярославской области.

commons.wikimedia.org
Отдых в России,Юрий Бычков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители