Кто придумал Золотое кольцо России

Многие считают, что «Золотое кольцо России» — это историческая область, которая получила свое название еще во время великих русских князей. В таком суждении есть толика правды: «золотые» города действительно сильно связаны друг с другом. Восемь поселений еще со времен Северо-Восточной Руси XII—XIV веков обменивались друг с другом товарами, культурой и навыками народных ремесел. Однако сам туристический маршрут появился только в XX веке по инициативе московского журналиста.

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Идею и название туристического маршрута придумал советский искусствовед и журналист Юрий Александрович Бычков. В 1960-х литератор работал в газете «Советская культура» в отделе изобразительного искусства.

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В 1965 году редакция отправила его на задание во Владимир. Гуляя по улицам, Юрий и придумал кольцевой маршрут, который бы объединял старинные русские города: Владимир, Суздаль, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново. Их объединяет многовековая история, множество церквей и монастырей в центре, уникальные местные ремесла.

В 1967 году Бычков на автомобиле проехал по придуманному маршруту, и в ходе поездки писал очерки о каждом из мест. Вернувшись в Москву, Юрий отдал заметки в «Советскую культуру». Они публиковались в газете с ноября по декабрь 1967 года под общим названием «Золотое кольцо».

В туристический маршрут традиционно входят восемь городов. Остальные исторические места (вроде Твери или Рязани), не входят в «Золотое кольцо» официально, но причисляются к маршруту во многих туристических справочниках. В 2018 году в «Золотое кольцо» официально вошел город Углич Ярославской области.

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