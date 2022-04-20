Как храм Вооруженных Сил России выглядит изнутри: видео

14 июня 2018 года на территории парка “Патриот” состоялось торжественное открытие храма Вооруженных сил России. Колоссальных размеров строение было возведено в честь Воскресения Христова и посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Трэвел-блогер Алена (@alenagusluakova_27) опубликовала ролик о внутреннем убранстве храма и интересных фактах, связанных с его строительством.

В пропорциях храма зашифрованы значимые даты, связанные с Великой Отечественной войной.

Война длилась 1418 дней – 14,18 м высота малого купола.

8 мая 1945 года в 22.43 был подписан акт о капитуляции Германии – 19,45 м диаметр архитектурного “барабана” с восемью окнами; 22,43 м – диаметр главного купола.