Как храм Вооруженных Сил России выглядит изнутри: видео

14 июня 2018 года на территории парка “Патриот” состоялось торжественное открытие храма Вооруженных сил России. Колоссальных размеров строение было возведено в честь Воскресения Христова и посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Трэвел-блогер Алена (@alenagusluakova_27) опубликовала ролик о внутреннем убранстве храма и интересных фактах, связанных с его строительством.
В пропорциях храма зашифрованы значимые даты, связанные с Великой Отечественной войной.
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