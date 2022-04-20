Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
1 час назад

Как храм Вооруженных Сил России выглядит изнутри: видео

Мира Маркина

14 июня 2018 года на территории парка “Патриот” состоялось торжественное открытие храма Вооруженных сил России. Колоссальных размеров строение было возведено в честь Воскресения Христова и посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Трэвел-блогер Алена (@alenagusluakova_27) опубликовала ролик о внутреннем убранстве храма и интересных фактах, связанных с его строительством.

В пропорциях храма зашифрованы значимые даты, связанные с Великой Отечественной войной.

  • Война длилась 1418 дней – 14,18 м высота малого купола.
  • 8 мая 1945 года в 22.43 был подписан акт о капитуляции Германии – 19,45 м диаметр архитектурного “барабана” с восемью окнами; 22,43 м – диаметр главного купола.

Смотрите также видео о том, почему стоит отметить Пасху в Армении.

Отдых в России,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители