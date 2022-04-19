Одно из самых популярных направлений для российских туристов сейчас — Армения. Дело в том, что Ереван не применяет никаких ограничений по отношению к россиянам — визы не нужны, антиковидные меры отменены и даже загранпаспорт для поездки не нужен.

Многие российские туристы планируют отправиться в Армению на майские. В стране есть множество интересных и живописных мест: горный курорт Цахкадзор, языческие храмы Гарни и Гехард, монастырь близ границы с Турцией Хор Вирап, бескрайнее озеро Севан.

Конечно, нельзя обходить вниманием и армянскую столицу. Ереван основали еще в 8 веке до нашей эры, но и по сей день город дышит историей и древней культурой. Ну и невероятными запахами вкусной еды.

Есть смысл отправиться в Ереван и в апреле. Смотрите видео, чтобы узнать пять причин посетить Армению на Пасху.