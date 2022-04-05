Многие из нас уже задумались о том, куда поехать на майские праздники в 2022 году. Свой отпуск, действительно, стоит планировать заранее. Тем более в такой популярный для отдыха сезон – самые востребованные направления могут быть перегружены. «Рамблер» разбирался в том, где отдохнуть россиянам в начале мая.

Фото: MaxPixel MaxPixel

Открытые страны

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Список открытых стран для россиян сейчас очень быстро меняется. Одни направления закрывают авиасообщение, вторые отменяют ограничения, а третьи полностью открывают въезд для российских туристов.

Курс на СНГ

По данным экспертов, самые популярные направления в СНГ для туризма – Абхазия, Армения, Грузия.

Страна души

Одно из самых востребованных направлений для россиян – Абхазия. Именно эта страна сейчас принимает большинство российских туристов. Маленькая живописная республика так популярна для россиян потому, что въехать на ее территорию можно без всяких проблем – без виз, тестов на коронавирусную инфекцию и даже без заграничного паспорта. Все, что понадобится российскому туристу для въезда в страну – внутренний паспорт, немного энтузиазма и чуть больше терпения, чтобы выстоять очередь на российско-абхазской границе.

Vyacheslav Argenberg

Еще одна причина популярности Абхазии – ее близкое расположение к России. Чтобы доехать до границы от аэропорта в Сочи, потребуется около 30 минут. После того, как вы перейдете таможню, перед вами откроются чудеса живописной республики на Черном море. Многие считают, что субтропическая природа Абхазии ничуть не уступает популярным заграничным направлениям вроде Таиланда или Гоа. Да только говорят здесь по-русски и расплачиваются рублями. А это сейчас особенно важно.

Вся страна расположена между зелеными горами и лазурным морем. Среди бонусов – подавляющее большинство солнечных дней в мае, доступные цены на туры, отдых на песчаных пляжах и уже прогревшееся море в мае.

Бюджет на путешествие

Специалисты говорят, что весной-летом 2022 года цены повысятся на 13-14%, по сравнению с предыдущим годом.

«Средний чек составляет 2500 руб. на человека в сутки, в среднем бронируют 8–9 ночей, причем чаще берут только наземное обслуживание, билеты на поезд или самолет приобретают самостоятельно. Проживание обходится от 20–25 тыс. руб. на человека», – рассказывал руководитель компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Что посмотреть

Ближайший к России курортный город в Абхазии – Гагра. Полчаса от таможни, и вы уже окружены эвкалиптами, горами и чистейшим морем. Народу здесь все равно меньше, чем в уже кипящем туристами Сочи. В мае здесь вполне удачно можно загорать, купаться и наслаждаться местными красотами.

Самое популярное место в Абхазии – озеро Рица, вполне может конкурировать с итальянским озером Комо. Невероятно красивое, кристально чистое озеро в окружении пушистых зеленых гор.

Pixabay

Правда здесь туристки не услышат «Чао, бэлла», зато узнают легенду об озере Рица в духе кавказских традиций – Рица – это девушка, а горы вокруг нее – братья, что вечно охраняют красавицу-сестру.

В Топ-листе местных достопримечательностей – Новоафонская пещера. Экскурсия в пещеру в маленьком курортном городе Новый Афон нравится большинству туристов. Вместе с гидом вы отправляетесь в подземелье, проезжаете на местном «метро» до пещеры и бродите по ее темным загадочным коридорам. Кстати, представьте себе, что четыре самые глубокие пещеры в мире расположены именно в Абхазии!

Не стоит обходить вниманием и Восточную Абхазию. В зеленом заброшенном городе Ткуарчал прячутся красивейшие водопады, которые легко составят конкуренцию распиаренным водопадам на Бали.

Рамблер

Здесь даже есть «двухэтажный» водопад под названием «Великан» - мощные потоки воды стекают с двух ярусов, причем между ними можно безопасно пройти. Невероятное место в абхазских джунглях открыли не так давно, но сюда уже стекаются туристы со всей России.

Конечно, нельзя обойти вниманием столицу Абхазии – город Сухум – единственная столица, расположенная у берегов Черного моря.

Рамблер

Здесь течет вся культурная жизнь Абхазии, а вечером в кафе на центральной набережной иногда не бывает мест. Конечно, всем нравится ужинать на закате с видом на безмятежное море и могучие кипарисы.

Кроме того, здесь, в отличии от большей части черноморского побережья, есть песчаные пляжи. Их можно найти в Пицунде, Мюссере и Сухуме. Конечно, туристы рассказывают, что сервис здесь «далеко не турецкий», но красота природы компенсирует все.

Где живет история

На майские праздники россияне активно бронируют отдых в Армении. Впрочем, Ереван сейчас и так встречает гораздо больше россиян, чем обычно. В мае здесь будет комфортная погода – идеальная для прогулок по цветущему Еревану.

Очевидные преимущества самой древней страны в Закавказье – ее доступность. Русского туриста встречают в Армении без всяких проблем – только при наличии российского паспорта. Никаких виз, пропусков и даже коронавирусные ограничения теперь сняты. Кроме того, Армения не применяла никаких санкций в отношении России, а местные авиакомпании регулярно летают в РФ и обратно.

«Армения готова принять до 500 тысяч туристов...

Там достаточно красиво и дешево. Российского туриста там любят», — рассказывала ранее турагент Мария Котляр.

Бюджет на путешествие

По данным издания «Газета.ру», экскурсионный тур в Армению на три ночи на двоих с вылетом в мае стоит от 85 400 руб. (с перелетом, питание все включено). Горнолыжный тур в эту же страну будет стоить от 87 000 руб. на четыре ночи (все включено), туры с лечением – от 137 500 руб. на семь ночей (с перелетом, трехразовое питание и лечение).

Что посмотреть

Нельзя обойти вниманием столицу Армении – величественный и древний Ереван. Представьте себе, что этот город старше Рима! Кажется, будто все здесь дышит историей, а вся центральная часть города выстроена из особого розового туфа, от чего на закате здесь особенно прекрасно.

Flickr| Alexxx-Malev

В центре города туристов ждет знаменитый архитектурно-монументальный комплекс "Каскад". Это огромная каменная лестница-каскад из 572 ступенек и пяти открытых террас. Вокруг комплекса многочисленные кафе и рестораны, забитые и местными, и гостями города. Кстати, готовят здесь вкусно практически везде, и в уличном ларьке, и в ресторане – сочные шашлыки, блюда из свежей зелени, огромное разнообразие сладостей и ароматной выпечки, свежевыжатые соки, коньяк, вино…

Pixabay

Одно из обязательных к посещению мест в Ереване — музей древних манускриптов Матенадаран. Здесь собраны древние карты, писания и манускрипты, которых вы не увидите больше нигде в мире. Их многовековая история завораживает.

А вообще, в этом городе принято очень много гулять. Для этого здесь так много красивых улиц и уютных улочек, парков и скверов. Посетите знаменитую улицу Сарьяна, названную в честь знаменитого художника Мартироса Сарьяна. Здесь вы будто оказываетесь в Европе, но с отчетливым закавказским колоритом.

Из Еревана следует обязательно отправиться на экскурсии в храм Гарни.

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Языческий храм Солнца в Гарни — подлинный и единственный шедевр эллинистической архитектуры в Армении.

Pixabay

И конечно, бескрайнее озеро Севан – живописное место ежегодно встречает тысячи туристов, которые не упускают возможности попробовать свежайшую севанскую рыбу или раков в одном из прибрежных кафе.

Горы и вино

Другое популярное направление у россиян – Грузия. Сюда традиционно любят приезжать российские туристы, а за последние месяцы на улицах Тбилиси русскую речь можно услышать в любом модном кафе.

Pixabay

Конечно, грузинская столица – просто кладезь кавказского колорита. «Старый город» в Тбилиси украшают яркие улочки, замысловатые дома, цветущие сады и балконы. Красивые парки, рынки, церкви, вкусная еда – все это особенно манит туристов из России.

Pixabay

Один из самых красивейших городов Грузии – Сигнахи. Вряд ли вы сможете отличить эти красивые улочки от «картинки» в каком-нибудь уголке Португалии или Италии.

Еще одно популярное место в Грузии – Мцхета. Этот маленький город расположен у слияния Арагви и Куры и от того пейзаж становится еще необычнее – две реки с водой разных оттенков сливаются в одну. Туристы съезжаются в Мцхету, чтобы посетить монастырь Джвари - храм первой половины VII века и первый в Грузии памятник Всемирного наследия.

Pixabay

Расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви, в месте, где, согласно историческим источникам, воздвигла крест святая равноапостольная Нина.

Pixabay

При этом в мае в Грузии будет уже достаточно тепло, чтобы позагорать на пляже под лучами еще не агрессивного солнца. Для такого отдыха подойдет Батуми. Здесь, кроме галечных пляжей, можно найти немного «дубайских» небоскребов, европейских помпезных площадей и турецких улиц-базаров.

Дешевая Россия на майские

Эксперты и аналитики популярного сервиса бронирований Tvil.ru составили список самых бюджетных отечественных направлений на майские праздники в 2022 году, сравнив цены на отдых в городах России.

По данным аналитиков, самыми популярными городами для отдыха в мае стали Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград.

На основании данных о бронированиях жилья туристами с 1 по 31 мая 2022 года, эксперты составили список самых популярных городов России для отдыха в мае, указав среднюю стоимость ночи в отелях и среднюю продолжительность поездки.

Санкт-Петербург — 3 434 ₽ / 7 ночей

Сочи — 3 897 ₽ / 4 ночи

Севастополь — 2 344 ₽ / 9 ночей

Казань — 3 148 ₽ / 4 ночи

Москва — 3 490 ₽ / 5,5 ночи

Калининград — 2 651 ₽ / 4,5 ночи

Кисловодск — 2 004 ₽ / 9 ночей

Нижний Новгород — 3 168 ₽ / 2 ночи

Волгоград — 2 915 ₽ / 2 ночи

Великий Новгород — 3 102 ₽ / 3 ночи» «Десять популярных городов для путешествий в мае 2022:

Конечно, ближе к лету становятся особенно популярны курорты Краснодарского края – билеты и жилье там стоит бронировать на даты в начале мая заранее.

Цена вопроса

На проживание туристы тратят от двух до четырех тысяч рублей в сутки:

«По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в мае от 2 до 9 ночей и тратят на проживание от 2 до 4 тысяч рублей в сутки. В среднем семья из трех человек за недельный отдых в мае платит 18,8 тысяч рублей. Наибольшим спросом пользуют отели (57%) и квартиры (36,5%). Отдых на майских праздниках в этом году планирует 39% туристов, путешествующих вдвоём, и 24% семей».

Срочно лететь к морю

Несмотря на закрытие многих направлений, для россиян остается возможность провести несколько (или больше) дней в мае за границей. Российские туристы все еще могут отправиться в такие государства, как Турция, Египет, Индонезия, Иордания Шри-Ланка, Сейшелы, ОАЭ, Мальдивы, Вьетнам, Таиланд.