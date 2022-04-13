Видео: как выглядят новые плацкартные вагоны изнутри

В 2020 компания РЖД представила прототип новых комфортабельных плацкартных вагонов. Дизайн выполнен в бежевом, темно-сером и красном цветах с использованием ткани, пластика и материалов под дерево. Для пассажиров увеличили пространство: например, спальные места на 15 сантиметров больше, чем в плацкартном вагоне старого типа. Каждое место оборудовано розетками, вешалками, источником света и настенным карманом, для пассажиров доступен Wi-Fi. У пассажиров верхних полок также появились свои столики. Наконец, каждый может скрыться от взглядов других, закрывшись индивидуальной шторкой. Комфортабельные вагоны, как и планировалось, запустили в эксплуатацию через год, в 2021-м. Однако купить билет в новый плацкарт — пока что большая удача.
Сейчас на весь поезд может быть один или два новых плацкарта, никаких дополнительных меток при покупке нет. Пользовательнице TikTok под ником @ms.nnnn1 повезло: она попала как раз в такой вагон и показала, как он выглядит изнутри. Ролик набрал 56 тысяч лайков и 1,2 млн просмотров.
В комментариях отметили: новые вагоны нужно было придумать еще очень-очень давно.
«По идее такие должны быть все составы...»;
«21 век, мы радуемся шторка в вагонах... Другие страны еще с 19века»;
«Они шикарные, жаль, что нигде при оформлении не написано, что это они»;
«Ехала на таком из Адлера. Очень выручают еще разъемы для зарядок, у каждого своя!».
Комфорт может быть разным: для кого-то это отсутствие других пассажиров. Ранее «Рамблер» показал, каково летать одному в самолете.