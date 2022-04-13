Видео: как выглядят новые плацкартные вагоны изнутри

В 2020 компания РЖД представила прототип новых комфортабельных плацкартных вагонов. Дизайн выполнен в бежевом, темно-сером и красном цветах с использованием ткани, пластика и материалов под дерево. Для пассажиров увеличили пространство: например, спальные места на 15 сантиметров больше, чем в плацкартном вагоне старого типа. Каждое место оборудовано розетками, вешалками, источником света и настенным карманом, для пассажиров доступен Wi-Fi. У пассажиров верхних полок также появились свои столики. Наконец, каждый может скрыться от взглядов других, закрывшись индивидуальной шторкой. Комфортабельные вагоны, как и планировалось, запустили в эксплуатацию через год, в 2021-м. Однако купить билет в новый плацкарт — пока что большая удача.