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4 часа назад

Названы самые выгодные даты для отпуска в мае

Катя Кобышева

Эксперты объяснили, в каких числах мая выгоднее всего брать отпуск. Об этом пишет сервис по поиску работы Superjob.

Названы самые выгодные даты для отпуска в мае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению специалистов, самые выгодные дни для отпуска — со 2 по 8 мая. Поскольку 2,3,7 и 8 мая являются неоплачиваемыми днями, сотруднику выгодно в эти дни пойти в отпуск и получить за них отпускные.

"Поэтому в итоге за месяц работник получит больше денег, чем если бы он просто продолжал работать в мае по "общему графику", — пишут эксперты.

Но, как отмечает директор юридической практики Superjob Александр Южалин, также выгода будет зависеть графика, системы оплаты труда и других факторов, принятых в компании.

Специалисты напомнили, что популярные даты стоит заранее вносить в календарь отпусков, чтобы гарантированно уйти в отпуск.

Россиянам рассказали, куда выгоднее ехать на майские праздники.

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