В 2022 году самое время обратить внимание на курорты и красоты своей страны — никаких виз, ограничений и проблем с валютой. Тем более, что по красоте пейзажей и разнообразию ландшафтов Россия обойдет многие зарубежные направления. В наших бескрайних просторах и кавказские горы, и алтайские реки, и цветущее черноморское побережье.
Среди самых живописных мест страны называют Домбай, Трехозерье, Архыз и другие необыкновенные локации. Смотрите видео, чтобы вдохновиться на путешествие по самым красивым местам своей страны.
Ранее мы писали о том, зачем отправляться на Алтай в мае и сколько это будет стоить.