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9 часов назад

Самые красивые места для путешествий весной по России: видео

Диана Товсепова

В 2022 году самое время обратить внимание на курорты и красоты своей страны — никаких виз, ограничений и проблем с валютой. Тем более, что по красоте пейзажей и разнообразию ландшафтов Россия обойдет многие зарубежные направления. В наших бескрайних просторах и кавказские горы, и алтайские реки, и цветущее черноморское побережье.

Среди самых живописных мест страны называют Домбай, Трехозерье, Архыз и другие необыкновенные локации. Смотрите видео, чтобы вдохновиться на путешествие по самым красивым местам своей страны.

Ранее мы писали о том, зачем отправляться на Алтай в мае и сколько это будет стоить.

Отдых в России,Видео,
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