В 2022 году самое время обратить внимание на курорты и красоты своей страны — никаких виз, ограничений и проблем с валютой. Тем более, что по красоте пейзажей и разнообразию ландшафтов Россия обойдет многие зарубежные направления. В наших бескрайних просторах и кавказские горы, и алтайские реки, и цветущее черноморское побережье.