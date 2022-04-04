Где находится самое фотогеничное место Анапы: видео

Из отпуска хочется привезти не только загар и воспоминания, но и красивые фотографии. Пользователи Сети регулярно делятся локациями мест, где, по их мнению, самые незабываемые виды. Путешественник и пользователь Tiktok @roman.kokorin показывает в своем аккаунте моря, озера, горы и другие необычные места России. Одно из самых популярных видео блогера — съемка с обрыва кемпинга «Рай». Ролик набрал 435 тысяч просмотров и 22 тысячи лайков.
Местные отмечают, что кемпинг далеко не заброшенный, просто зимой и весной там мало туристов.
«Живу в Анапе. Этот кемпинг не заброшен, просто зимой нет охраны. Летом берут так, словно там 5 звезд»;
«Зимой бесплатно, летом от 1500 за беседку».
Неподалеку от кемпинга есть другие достопримечательности: лестницы «400 ступеней» и «800 ступеней», а также заброшенный дельфинарий.
«Там дальше проехать будет заброшенный дельфинарий, он первый в СССР был; там можно фотосессию классную сделать на фоне мозаики»;
«Привет Анапе из Анапы! Это кемпинг "Рай" вроде называется, между 800 и 400 ступеней».
Ранее «Рамблер» показывал, почему туристы едут лечиться в Армению.
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