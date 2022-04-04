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3 часа назад

Где находится самое фотогеничное место Анапы: видео

Дарья Амосова

Из отпуска хочется привезти не только загар и воспоминания, но и красивые фотографии. Пользователи Сети регулярно делятся локациями мест, где, по их мнению, самые незабываемые виды. Путешественник и пользователь Tiktok @roman.kokorin показывает в своем аккаунте моря, озера, горы и другие необычные места России. Одно из самых популярных видео блогера — съемка с обрыва кемпинга «Рай». Ролик набрал 435 тысяч просмотров и 22 тысячи лайков.

Где находится

  • Живописная локация находится в Супсехе — поселке, который входит в состав муниципального образования Анапа.
  • Чтобы добраться места, нужно вбить в навигаторе «Кемпинг Рай».
  • Адрес — Краснодарский край, г. Анапа, п. Супсех, район Лысая Гора.
  • Координаты — 44.853444, 37.340926.
  • «Доступ сюда бесплатный, т.к. кемпинг уже много лет стоит заброшенный», — пишет @roman.kokorin.
unsplash.com

Местные отмечают, что кемпинг далеко не заброшенный, просто зимой и весной там мало туристов.

«Живу в Анапе. Этот кемпинг не заброшен, просто зимой нет охраны. Летом берут так, словно там 5 звезд»;

«Зимой бесплатно, летом от 1500 за беседку».

Неподалеку от кемпинга есть другие достопримечательности: лестницы «400 ступеней» и «800 ступеней», а также заброшенный дельфинарий.

«Там дальше проехать будет заброшенный дельфинарий, он первый в СССР был; там можно фотосессию классную сделать на фоне мозаики»;

«Привет Анапе из Анапы! Это кемпинг "Рай" вроде называется, между 800 и 400 ступеней».

Ранее «Рамблер» показывал, почему туристы едут лечиться в Армению.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Отдых в России,Видео,
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