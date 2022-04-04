Где находится самое фотогеничное место Анапы: видео

Из отпуска хочется привезти не только загар и воспоминания, но и красивые фотографии. Пользователи Сети регулярно делятся локациями мест, где, по их мнению, самые незабываемые виды. Путешественник и пользователь Tiktok @roman.kokorin показывает в своем аккаунте моря, озера, горы и другие необычные места России. Одно из самых популярных видео блогера — съемка с обрыва кемпинга «Рай». Ролик набрал 435 тысяч просмотров и 22 тысячи лайков.